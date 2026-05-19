Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Page, "de piedra" ante la imputación de Zapatero, asegura que nunca le vio "obsesionado con el dinero" El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este martes a la noticia de la investigación por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que no le conoce una "neurosis económica". El mandatario autonómico ha conocido la noticia en directo durante una entrevista en la emisora 'Onda Cero', recogida por Europa Press. "Me deja de piedra, me deja de piedra, sinceramente", ha asegurado tras conocer la noticia.

La tranquilidad que trasladan desde el Gobierno por estos hechos se argumenta por su convencimiento de que el rescate a la aerolínea durante la pandemia fue fiscalizado y pasó todos los filtros. Entre ellos, apuntan las mismas fuentes, las auditorías propias del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas, pero también el doble filtro de los tribunales europeos. En el Gobierno confían así que el impulso a la investigación que comenzó con una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias quedará en nada en lo referente al expresidente socialista y rescate. Una operación que consideran que fue pulcra y ajustada a la legalidad.

Iván Gil El Gobierno asume con “tranquilidad” la imputación de Zapatero “Máxima tranquilidad”. Moncloa afronta la imputación anunciada de José Luis Rodríguez Zapatero relacionada con el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra sin ninguna preocupación. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargado de la investigación ha decidido imputar al expresidente por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos. El juez lo ha citado el próximo 2 de junio.

Los de Alberto Núñez Feijóo llevan mucho tiempo poniendo el foco sobre Zapatero y sus presuntas actividades irregulares, motivo por el que este mismo año le llevaron a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado por el 'caso Koldo'. Fue en esa misma comparecencia, y a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, cuando el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 desmintió de manera categórica y tajante cualquier relación con el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra. "No, en absoluto", afirmó en la Cámara Alta.

Mariano Alonso Freire El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer” Nada más conocerse la información desde el Partido Popular (PP) valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”. El secretario general del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, sentenció.

Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre junto a otros empresarios por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que imputó inicialmente los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por presuntos blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias relacionado con el presunto uso indebido del rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a la compañía en marzo de 2021. Concretamente, el dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela". Además del propietario de Análisis Relevante se detuvo en su momento al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su 'número dos', Roberto Roselli.

Las pequisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que podría haberle realizado por trabajos de consultoría tanto a él como a través de una mercantil propiedad de sus hijas. Este asunto fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional tras inhibirse la jueza de instrucción ordinaria que lo investigaba en secreto, María Esperanza Collazos.