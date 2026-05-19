Vox arrincona a Juanma Moreno con la "prioridad nacional", el "eslogan" que el presidente andaluz tachó de "electoralista e ilegal"

La mayoría absoluta de Juanma Moreno no ha llegado. Los populares están destinados a entenderse de alguna manera con Vox, después de que los partidos de la izquierda hayan cerrado la puerta este lunes a una abstención con tal de esquinar a la extrema derecha. Los de Abascal no aclaran si pedirán consejerías en el nuevo ejecutivo de Moreno. De momento, desde la extrema derecha comentan: "primero las políticas, con los sillones ya veremos qué pasa". Unas políticas que pasarían por aceptar la "prioridad nacional" en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda protegida, para que "primero seamos los españoles", según el candidato Manuel Gavira. El presidente de la Junta de Andalucía -ya en funciones- tachó en campaña de "eslogan efectista" esta máxima de Vox.

Antes de nada, conviene tener en cuenta el calendario político en Andalucía tras el cierre de las urnas. La Cámara autonómica quedará constituida el próximo jueves 11 de junio, día en el que los diputados tomarán sus actas. A partir de este momento, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el presidente de la Mesa presente un candidato a la investidura. Una vez elegida esta persona, los plazos se diluyen porque el presidente de la Cámara no tiene un plazo máximo para convocar un pleno de investidura. Eso sí, en caso de que resulte fallida la investidura en este primer pleno, empieza a correr el reloj. En dos meses deberá convocarse una nueva sesión de investidura y si vuelve a ser fallida, habrá repetición electoral. El PP deberá estudiar y medir muy bien los plazos.

"Prioridad nacional": la 'lepenización' de Vox

El concepto de "prioridad nacional" es la nueva moneda de cambio del partido de Santiago Abascal para otorgar al PP la presidencia en los territorios donde los necesiten. El politólogo y profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, comenta que este lema ha servido para bautizar la segunda etapa de Vox desde que entró de lleno en la política allá por 2018. En aquel entonces, trataban de apelar constantemente al nacionalismo español tras la crisis del procés en Cataluña.

Ahora las tornas han cambiado. En este segundo episodio, es clave la integración de Vox en el panorama internacional: "El pacto con Patriots (espacio político abanderado por la francesa Marine Le Pen) tras las elecciones europeas hace que Vox gire a posiciones netamente centradas en la antiinmigración. Lo empiezan a interpretar como un caladero fértil como una cuestión que va a poder ser problematizada", sostiene este experto.

No solo queda en una estrategia. La extrema derecha consigue traducir la prioridad en votos y escaños. "Lo que moviliza a la gente para votar a partidos como Vox no es tanto que haya diversidad, sino que existan incrementos de extranjeros muy rápidos que cambien de manera vertiginosa la composición de los barrios y esto puede generar una movilización a la contra de carácter xenófobo", detalla el politólogo Pablo Simón. Al tiempo, sostiene que ha habido un incremento importante del flujo migratorio en España desde 2020, en torno a dos millones de habitantes, que suele ocupar puestos de cualificación baja. Aquí es donde Vox centra su crecimiento: "Penetran entre las capas de menor renta generando esta idea de competencia por los recursos".

Juanma Moreno tachó las promesas de Vox de "ilegales"

Más allá de los sillones, Vox quiere meter la prioridad nacional en el centro de las negociaciones. "Nosotros entendemos que la prioridad nacional es posible", expresaba el candidato Manuel Gavira después del resultado electoral. Juanma Moreno se refería en campaña a este relato antiinmigración como "eslogan efectista" de la extrema derecha. "Vox dice lo que algunos quieren escuchar. Su especialidad es dar soluciones fáciles a problemas que son muy difíciles", expresaba el presidente andaluz antes de la cita electoral.

"Estoy escuchando promesas irreales, inalcanzables e ilegales", matizaba el popular al tiempo que destacaba que hay "márgenes" como el Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica en Andalucía o la Constitución Española. Acusaba Juanma Moreno a la extrema derecha de "engañar a los ciudadanos": "A mí me parece que es un mal ejercicio para la política, para las instituciones, para la credibilidad de nuestro sistema democrático".

¿En qué se traduce la petición de Vox?

Cabe recordar que Génova elaboró un "acuerdo marco" en febrero para negociar los Gobiernos autonómicos con Vox. Desde el PP andaluz, advirtieron en campaña que Juanma Moreno asumiría en primera persona las negociaciones diluyendo la posibilidad de acoplar en Andalucía las condiciones recogidas en este documento sellado por el equipo de Alberto Núñez Feijóo.

En este texto, la prioridad nacional se establece el punto 7 y sostiene que "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional", que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Los populares pusieron negro sobre blanco que no habría colisión con los artículos 13 y 14 de la Constitución Española al poner el foco sobre el arraigo "con independencia de la nacionalidad", alejándolo así del lugar de origen de las personas como había sostenido la extrema derecha.

En cambio, yendo al detalle, los acuerdos entre Vox y el PP en Extremadura y Aragón recogen medidas que llevan la prioridad nacional hacia posturas más incómodas para los populares. Estos pactos de gobierno sostienen que "trabajarán activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen" agilizando las repatriaciones. Del mismo modo, recogen que "suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal". Otras medidas versan en impedir la puesta en marcha de nuevos centros de acogida de inmigrantes ilegales -incluyendo el freno al aumento de plazas en los ya existentes- o el endurecimiento del régimen interno de estos espacios.

El PP podría perder el relato de la moderación

Son aspectos que podrían estar sobre la mesa en Andalucía de cara a la futura negociación entre Moreno y Gavira. Esto es lo que tendría que asumir el actual presidente andaluz -ya en funciones- para seguir gobernando. "Juanma Moreno se juega el relato que ha mantenido todo este tiempo", subraya David Hijón, CEO de Dialoga Consultores. "Representaba al PP que prefería no tener que pactar con Vox, se ha pasado toda la campaña hablando de que esto era un lío", apuntaba este experto a la hora de definir el relato del presidente andaluz.

Aunque Vox no se moja y evita hablar de consejerías por ahora, David Hijón lo ve más claro: "No le va a quedar más remedio que llegar a algún tipo de acuerdo que pase por la entrada de Vox en el Gobierno". Destacaba la "normalización" de los pactos entre los populares y la extrema derecha como elemento a tener en cuenta, además, "no podrá sortear" la entrada de los de Abascal en el ejecutivo, como ya hiciera en 2018.

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Sobre la apuesta por la prioridad nacional en el programa de Vox, el CEO de Dialoga Consultores subraya que "les está funcionando" obteniendo más apoyos en aquellos municipios con presión migratoria. Los objetivos de la formación de extrema derecha pasan por consolidar su proyecto a nivel nacional reforzando la figura de Santiago Abascal: "Prácticamente lo han abandonado todo al discurso antiinmigración". Con todo pronóstico, la prioridad nacional será la moneda de cambio para dar luz verde al tercer gobierno de Juanma Moreno en una Andalucía que estrena baraja en el juego de la política una legislatura más.