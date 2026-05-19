El Rey sanciona este martes el cuarto cambio de la Constitución: Formentera se independiza de Ibiza en el Senado

La Constitución volverá a modificarse este martes. Y, de nuevo, será mediante una reforma limitada, pactada entre PSOE y PP y tramitada con rapidez parlamentaria. Felipe VI sancionará en el Palacio de La Zarzuela a las nueve de la mañana la modificación del apartado 3 del artículo 69 de la Carta Magna para que Formentera tenga por primera vez un senador propio y deje de compartir representación en la Cámara Alta con Ibiza.

La firma del Rey culminará un proceso que apenas ha ocupado espacio en el debate público, pero que supone la cuarta reforma constitucional desde la aprobación de la Constitución de 1978. Hasta ahora, el texto constitucional agrupaba a ambas islas bajo la fórmula “Ibiza-Formentera”, obligándolas a compartir un único senador pese a que Formentera cuenta con Consell Insular desde 2007.

El peso del guion

La modificación elimina ese guion que durante décadas convirtió a las dos islas en una sola circunscripción electoral para el Senado. A partir de las próximas elecciones generales, los más de 11.000 habitantes de Formentera podrán elegir directamente a su propio representante en la Cámara Alta, igual que ocurre ya con otras islas con menor población, como El Hierro.

El cambio fue impulsado desde el Parlament balear y salió adelante por la vía exprés, el mismo procedimiento utilizado en las anteriores reformas constitucionales. La iniciativa obtuvo un amplio respaldo parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado. Vox fue el único partido que votó en contra durante toda la tramitación.

La reforma estuvo cerca de embarrarse en las últimas semanas por una disputa aparentemente menor, pero políticamente sensible: el topónimo de Ibiza. El texto remitido desde Baleares utilizaba la denominación catalana "Eivissa", algo rechazado frontalmente por el PP. Finalmente, el PSOE aceptó introducir la versión en castellano para garantizar el acuerdo entre los dos grandes partidos y asegurar así la mayoría reforzada exigida para modificar la Constitución.

Noticias relacionadas

Las modificaciones anteriores

El cambio se suma a las otras tres modificaciones realizadas sobre la Carta Magna en casi medio siglo de democracia. La primera, en 1992, permitió el sufragio pasivo de ciudadanos europeos en elecciones municipales tras la entrada de España en la UE. La segunda, en 2011, introdujo el principio de estabilidad presupuestaria pactado por PSOE y PP en plena crisis financiera. Y la tercera, aprobada en 2024, sustituyó el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" en el artículo 49.