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'Caso Plus Ultra'

La dirección del PSOE denuncia una persecución judicial contra el partido y defiende la presunción de inocencia de Zapatero

La 'número tres' de la Ejecutiva denuncia que se trata del "'El que pueda hacer que haga' llevado a su máxima expresión"

Miembros de la dirección o muy próximos a Ferraz cierran filas y defienden la inocencia del expresidente

Fuentes de la cúpula de Ferraz muestran "tranquilidad" ante el recorrido del caso

Pedro Sánchez, de espaldas, abraza al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre progresista de Barcelona.

Pedro Sánchez, de espaldas, abraza al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre progresista de Barcelona. / Quique García / EFE

Luis Ángel Sanz

Luis Ángel Sanz

Madrid
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La dirección del PSOE cierra filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación. La cúpula de Ferraz está denunciando una persecución judicial contra el dirigente y contra toda la organización. La número tres socialista y secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha denunciado en sus redes sociales que la imputación supone la "máxima expresión" del famoso "El que pueda hacer que haga", que formuló en su día el expresidente José María Aznar contra el Gobierno y el Partido Socialista. "Zapatero tiene todo mi apoyo", continúa Torró, "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la justicia".

Algunos miembros de la dirección están denunciando abiertamente una caza de brujas judicial contra el PSOE. "Irán a por todos; ya lo vimos en otros tiempos de la democracia", aseveran varios. Fuentes de la cúpula socialista trasladan también "tranquilidad" y defienden su "presunción de inocencia".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que se hizo cargo de la investigación del caso, ha imputado al expresidente por presunto delito de tráfico de influencias y otros anexos y lo ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montserrat Mínguez, ha hecho público un mensaje en redes sociales con solo dos palabras: "No pararán", dando a entender que la presión judicial sobre el PSOE no va a cesar. Los socialistas ya han denunciado anteriormente una presunta persecución judicial contra el partido, por ejemplo en la investigación que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En Ferraz, tienen plena confianza en el expresidente. Hasta ahora siempre han argumentado que tanto él como la dirección socialista estaban "plenamente tranquilos" porque "donde no hay nada, difícilmente puede derivarse ninguna responsabilidad legal o penal". Otra cosa es el recorrido judicial que pueda tener el caso. Aun así, fuentes socialistas manifiestan su "plena confianza" en la justicia y en que los jueces tarden poco en aclarar que no hay ninguna responsabilidad penal en la actuación de Zapatero.

Destacados miembros de la Ejecutiva Federal o dirigentes muy próximos a la actual dirección socialista están mostrando su apoyo absoluto al expresidente. El secretario de Política Municipal, Juan Francisco Serrano, ha destacado que Zapatero es "el presidente que acabó con ETA, que legalizó el matrimonio igualitario, que sacó las tropas de Irak y que gobernó con dignidad democrática". "Su honestidad", destaca, "está fuera de toda duda".

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Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Javier Alfonso Cendón, ha mostrado su "respeto absoluto a la justicia" y una "defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático". "Su hoja de servicios a España es impecable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática", añade.

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