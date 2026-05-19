El Govern y ERC pactan destinar 100 millones a la climatización de un centenar de centros educativos

Más allá de la línea orbital ferroviaria presentada este lunes, de los cambios en la gobernabilidad de la Zona Franca y del refuerzo de la Hacienda catalana, el acuerdo de presupuestos entre el Govern de Salvador Illa y ERC incluye partidas en ámbitos tan sensibles en estos momentos como el de educación. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el pacto incluirá una inversión de 100 millones de euros para climatizar hasta un centenar de escuelas en un plazo de dos años, unas obras clave en un momento en que el cambio climático hace estragos en los centros con episodios de mucho calor a partir de primavera y de frío cuando arrecian las borrascas.

Se trata de extender a toda Catalunya el llamado Pla Clima que ya se aplica en Barcelona para mejorar la calidad ambiental de sus 170 centros públicos de educación infantil y primaria públicos y adaptarlos al aumento de la temperatura global y a las nuevas condiciones meteorológicas mediante sistemas de aerotermia y de renovación mecánica del aire. De lo que se trata, según explican fuentes de la negociación, es de mejorar las condiciones de trabajo y de bienestar tanto de los alumnos como de la comunidad educativa, una inyección de recursos que se sumará a los 100 millones comprometidos para que los ayuntamientos renueven centros antiguos teniendo en cuenta que el 26,5% de las escuelas catalanas se construyó antes de 1960.

Unos recursos en medio de huelgas

El propósito del Govern y de los republicanos es que estos recursos para las instalaciones educativas contribuyan a paliar el malestar de los docentes, que justo este lunes volvieron a las calles en la demarcación de Barcelona y que todavía tienen por delante más de una decena de paros hasta final de curso. De hecho, la Conselleria de Educació, bajo la batuta de Esther Niubó, pondrá este martes por escrito una propuesta para tratar de convencer a los sindicatos mayoritarios -Ustec, Aspepc, CGT e Intersindical- de que se sienten el miércoles a negociar. Eso sí, está por ver si esa oferta incluirá una mejora salarial del calibre que exigen los convocantes de las huelgas.

La sensibilidad del asunto la evidencia el hecho de que ni ERC ni los Comuns hayan puesto como condición 'sine qua non' para aprobar las cuentas que se satisfagan las reivindicaciones de los docentes. El grupo de Jéssica Albiach sí que ha reivindicado que el Govern reabriera las condiciones pactadas con CCOO y UGT y ha pedido este lunes que el Executiu mueva ficha en el ámbito de las retribuciones, pero ha esquivado supeditar el voto a los presupuestos a que esto suceda o no. Ustec reclama que ese incremento salarial sea de 400 euros mensuales, mientras lo pactado con los dos sindicatos es una subida progresiva que alcanzaría los 200 euros de media en 2029. Habrá que ver si el Govern considera que, con los nuevos presupuestos, tiene margen para que esa mejora se adelante en el calendario.

Noticias relacionadas

En todo caso, los socialistas han insistido en que la inversión prevista en el acuerdo que ya está vigente supone 2.000 millones de euros, un montante que subrayan que no tiene parangón entre los ejecutivos que les han precedido. Por ello, esperan que con la nueva intervención de Niubó en el conflicto, la llegada del final de curso y del verano y unas nóminas que ya empezarán a subir este mes de mayo, el pulso empiece a aflojar.