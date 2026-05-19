El Govern ve difícil llegar a 650 millones más en vivienda y reformular la R-Aeroport como piden los Comuns

Con el acuerdo cerrado ya con ERC, al Govern solo le falta atar el 'sí' de los Comuns. Lo cierto es que los socialistas dan su apoyo por descontado y consideran que se trata de un simple trámite de escenificación, pero el grupo de Jéssica Albiach advierte de que su voto a favor depende de una actualización del acuerdo de febrero que pase por más inversión en vivienda y la reformulación de la R-Aeroport. No obstante, el Executiu ya ha dejado caer que hay mimbres para el acuerdo, pero no un "gran margen" para alcanzar las cifras reclamadas para este año o para hacer marcha atrás con el tren lanzadera hasta El Prat.

Será el miércoles cuando Albiach volverá a sentarse con la consellera de Economia, Alícia Romero, para tratar de desencallar el asunto. Pese a que el Govern subraya que ya había un acuerdo sellado, los Comuns insisten en que estas cuentas han dejado de ser las de 2026 para convertirse en las de la legislatura dando por sentado que difícilmente se aprobarán otras, por lo que hay que "ampliar" las condiciones del pacto. Por eso han advertido de que el proyecto no se apruebe sin que antes hayan asegurado su plácet. En el calendario del Govern está previsto un Consell Executiu extraordinario el viernes para enviar ya las cuentas al Parlament.

El principal escollo, aseguran los Comuns, es en la inversión en materia de vivienda. Insisten en que hay que destinar 650 millones de euros más para alcanzar los 2.500 millones -1.500 de ellos de recursos propios de la Generalitat y el resto del ICF- pero que perciben un "estancamiento" con este asunto. "No quiero especular con las cantidades, creo que hay margen de negociación para actualizar el acuerdo", ha asegurado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, pese a que Romero ha dejado caer que difícilmente pueden asumirse las cifras exigidas. Eso sí, el Govern sí que plantea que ese montante crezca en los próximos dos años. Fuentes del socio minoritario del Govern sí que especifican que están dispuestos a aceptar este margen temporal para acabar la legislatura con estas cifras.

Govern y els Comuns también tienen en el horizonte iniciativas para agilizar la movilización de vivienda protegida, mediante la reconversión de oficinas o bajos comerciales, y la tramitación de la limitación de la compra especulativa de vivienda. Este último compromiso, que fue clave para el acuerdo de febrero, depende de que el Parlament active la tramitación de la proposición de ley registrada por el grupo de Albiach el año que viene, algo que podría suceder la semana que viene si esta semana los presupuestos se envían ya a la cámara catalana.

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La reformulación de la R-Aeroport, el tren lanzadera hasta el aeropuerto que las plataformas de usuarios denuncian que beneficiará principalmente a los turistas, también es de difícil encaje, puesto que está lista para que empiece a operar a principios de 2027 y se han comprado unos trenes expresamente para ello. El Govern esgrime que todos los pasajeros podrán utilizarla con la T-Mobilitat y que no supondrá un mayor colapso de los túneles ferroviarios de Barcelona. El margen que hay con los Comuns, según ha especificado Paneque, es pactar un calendario para que la R-Aeroport sume más paradas a corto o medio plazo y llegue hasta el Vallès Oriental y el Vallès Occidental.