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Presupuestos de Catalunya 2026, en directo: última hora del acuerdo entre el Govern de Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras

El Govern y ERC sellan el pacto de presupuestos en Catalunya

El president d’ERC, Oriol Junqueras, i el president Salvador Illa al març en un acte institucional. | MANU MITRU

El president d’ERC, Oriol Junqueras, i el president Salvador Illa al març en un acte institucional. | MANU MITRU

Montse Martínez

Montse Martínez

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El Govern y ERC oficializarán este martes un acuerdo para que Catalunya disponga de presupuestos en 2026. El pacto se escenificará en un acto en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, encabezado por el president, Salvador Illa, y el líder republicano, Oriol Junqueras. No obstante, para desbloquear de forma definitiva las cuentas públicas, el Ejecutivo catalán todavía deberá conseguir el respaldo de los seis diputados de los Comuns, que han pedido revisar las condiciones acordadas el pasado febrero a cambio de su apoyo.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del acuerdo y finalmente aprobación de los presupuestas generales de Catalunya para el año 2026

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