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El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, señala al expresidente como "el principal consejero de Sánchez" y advierte del "desmoronamiento" del "tinglado"

Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España) / Fernando Sánchez - Europa Press

May Mariño

Mariano Alonso Freire

Madrid
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Nada más conocerse la información desde el Partido Popular (PP) valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.

El secretario general del primer partido de la oposición, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”, sentenció.

Los de Alberto Núñez Feijóo llevan mucho tiempo poniendo el foco sobre Zapatero y sus presuntas actividades irregulares, motivo por el que este mismo año le llevaron a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado por el 'caso Koldo'. Fue en esa misma comparecencia, y a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, cuando el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 desmintió de manera categórica y tajante cualquier relación con el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra. "No, en absoluto", afirmó en la Cámara Alta.

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