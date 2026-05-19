En el pleno del jueves
El Parlament votará si pide el cese de Trapero por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores
Junts, Comuns y CUP negocian si también se lleva a votación la petición de dimisión de Niubó o Parlon
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La polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores continúa, a pesar de las disculpas de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Este jueves, el pleno del Parlament deberá pronunciarse sobre la cuestión, a través de una enmienda de la CUP. Aunque el texto original no contaba con ninguna referencia a este caso, dado que aún no se había producido, Junts y los Comuns han pedido incorporarlo por la vía de las enmiendas. El texto definitivo se conocerá este miércoles por la tarde, cuando terminen las negociaciones entre formaciones, pero ya se da por hecho que se someterá a votación al menos la petición de cesar a Trapero.
Tanto Junts como los Comuns han pedido que el actual director del cuerpo sea relevado de su cargo, pero los posconvergentes van más allá y también piden que sean relevadas de sus puestos las consellera Parlon y Esther Niubó. En este segundo caso, la formación liderada por Carles Puigdemont la acusa de ser "incapaz" de "abordar el conflicto abierto con los docentes" y cerrar un pacto con los sindicatos que permita desconvocar las huelgas previstas este mes de mayo y junio.
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