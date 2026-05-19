El Govern y ERC sellan hoy el pacto de presupuestos y consolidan la legislatura

Tras un primer intento fallido, ahora sí, el Govern y ERC sellarán este martes el pacto para que Catalunya tenga presupuestos en 2026. El acuerdo se formalizará en un acto en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat que protagonizarán el president, Salvador Illa, y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras. Para desencallar definitivamente las cuentas públicas, el ejecutivo catalán aún deberá sumar los seis escaños de los Comuns, que han reclamado actualizar las condiciones que pactaron para su 'sí' en febrero. Las conversaciones con el partido de Jéssica Albiach siguen en marcha y el acuerdo definitivo podría llegar antes del viernes.

Las negociaciones entre la Generalitat y los republicanos no han sido fáciles. A principios de año descarrilaron porque el partido de Junqueras se enfadó cuando constató que Illa no podría cumplir, al menos a corto plazo, uno de los grandes compromisos que asumió en su investidura: que Catalunya recaude el IRPF. Tras aquel choque en marzo, con la amenaza de unas elecciones anticipadas que en realidad Illa no pretendía convocar, las dos partes retomaron las conversaciones. Dos meses después, han alcanzado un acuerdo.

El principal reto de la negociación ha sido qué podía ofrecer el Govern a ERC para compensar el incumplimiento sobre el IRPF. Tenía que ser algo que los republicanos pudieran interpretar -y luego 'vender' a su militancia y a su electorado- como un "avance en soberanía" para Catalunya, pero también un asunto que no pusiera en ningún brete al Gobierno en un ciclo electoral en el que el PSOE ha encajado cuatro derrotas autonómicas consecutivas. Finalmente, se han acordado tres elementos centrales: una línea orbital de tren para la segunda corona metropolitana de Barcelona con una inversión prevista de 5.200 millones de euros hasta 2040; el impulso de una sociedad mercantil participada por la Generalitat y el Estado que vele por acelerar las inversiones estatales en infraestructuras en Catalunya y, finalmente, un cambio en el Consorcio de la Zona Franca -el gestor del gran polo logístico de Catalunya- para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tengan un peso mayoritario en su dirección en lugar del Estado.

Estación de Rodalies de Mataró, en el Maresme, que será la cabecera de la futura línea orbital ferroviaria. / Sandra Román / EPC

La comisión bilateral Estado-Generalitat que se reunirá el miércoles en Madrid rubricará esta parte del acuerdo presupuestario y, como avanzó EL PERIÓDICO, se celebrará a las 16.30 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y servirá para que los dos gobiernos cierren acuerdos en materia de infraestructuras, sobre competencias en la gestión del litoral, sobre acción exterior y sobre lengua catalana. La convocatoria de esta reunión de la bilateral es una demanda de ERC, que quiere asegurarse de que el Gobierno asume los compromisos y no los rehúye después, a la vista de lo sucedido con el IRPF.

Pero, más allá de estas tres cuestiones, los republicanos y el Govern también han pactado algunas partidas en las cuentas que han allanado el camino hasta el acuerdo. Por ejemplo, han acordado un contrato programa de 527 millones de euros en tres años para reforzar con personal y en desarrollo tecnológico la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Esto les permite mantener viva la llama de que la hacienda catalana podrá gestionar algún día el IRPF. Sin embargo, este asunto sigue sin estar del todo claro, ya que para que Catalunya recaude este tributo es necesario que haya un cambio legislativo avalado por el Congreso que el PSOE no da muestras de querer asumir. Para los socialistas es un alivio que Junqueras haya dejado atrás la recaudación del IRPF como condición 'sine qua non' para situar la línea orbital como principal proyecto del acuerdo. "Esta es la punta de lanza del pacto, algo que cambiará la movilidad en el país", aseguran. También hay otros asuntos en materia presupuestaria, como los 400 millones para un plan de barrios para los municipios pequeños o los 100 millones para climatizar escuelas, como avanzó este diario.

El clima político

El acuerdo llega con un clima político enrarecido porque el Govern está lidiando con una de las protestas contra su gestión más masivas de la legislatura: la de los profesores en huelga para reclamar mejoras laborales. Paradójicamente, Illa conseguirá reforzarse en el Parlament en un momento en el que está débil en la calle. ERC podría haber pospuesto el pacto hasta ver cómo se resolvía el conflicto con los maestros, pero ha decidido no esperar teniendo en cuenta, además, que el calendario tenía que ajustarse para que los presupuestos entren en vigor antes del 31 de julio. Su argumento es que las cuentas son decisivas para inyectar recursos al sector público y que no podía esperar al desenlace del choque entre Illa y la comunidad educativa. Esta decisión ya le ha valido numerosas críticas de otros partidos, principalmente de Junts y la CUP.

Profesores en huelga se manifiestan ante la Sagrada Família / FERRAN NADEU

El Govern espera estos presupuestos como agua de mayo para garantizarse la estabilidad hasta el final de la legislatura y relanzar su proyecto tras meses de desgaste por crisis como la de Rodalies o la de las huelgas de docentes. Por eso mismo, y por el precedente de haberlos tenido que retirar ya una vez, han contenido la respiración hasta el final. “Hemos tenido que ser muy prudentes. Hay algunos acuerdos que han costado mucho”, reconocen los socialistas, que puntualizan, además, que los últimos compases se han producido mientras el president Illa estaba de viaje institucional en California, lo que obligaba a una cautela aún mayor.

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El último trámite: el Consell Nacional

El lunes, durante la reunión de la ejecutiva, el PSC ya lo veía todo encauzado, pero no quiso cantar victoria del todo hasta que el Consell Nacional de ERC bendijo que, esta vez sí, habrá acuerdo. El aval definitivo de los republicanos llegó tras un debate interno de tres horas. Respecto a los Comuns, los socialistas dan por hecho que es cuestión de horas que acaben encajando las piezas de las últimas demandas que han hecho en materia de vivienda y movilidad pese a que este lunes hayan advertido que su ‘sí’ no está atado del todo. En la Generalitat ya nadie duda de que este viernes se formalizará la aprobación, por segunda vez, de unos presupuestos que calculan que entrarán en vigor, según el calendario que manejan, a mediados de julio.