Junqueras anuncia enmiendas a la financiación para que Catalunya recaude el IRPF: "Tenemos una nueva oportunidad"

Anunciado el pacto de presupuestos entre el Govern y ERC, quedaba escuchar a los protagonistas de un bando y del otro. Dada la magnitud del pacto, en el caso de ERC ha tomado la palabra el presidente del partido, Oriol Junqueras. El líder republicano ha defendido el acuerdo porque ha argumentado que servirá para inyectar nuevos recursos para políticas sociales y dará "nuevas herramientas" a Catalunya, como la línea orbital de tren para mejorar la movilidad. Pero, más allá del pacto en sí mismo, ha confiado en que esta sintonía renovada entre ERC y el Govern sirva para resolver un viejo asunto pendiente: que la Generalitat pueda recaudar el IRPF que se paga en Catalunya. "Estamos ante una nueva oportunidad", ha dicho.

El tema del IRPF ha sido polémico desde el primer día e hizo descarrilar la anterior negociación presupuestaria con el Govern. Para salvar los presupuestos, Junqueras aceptó diluir sus exigencias sobre este impuesto. Ahora, con el pacto cerrado, ha recordado que hay que solucionar este asunto pendiente. Su propuesta pasa por aprovechar la nueva ley de financiación autonómica que tiene que llevar al Congreso el Gobierno de Sánchez. Aprovechando la presentación de esta norma, ERC presentará las "enmiendas" pertinentes para materializar el traspaso del impuesto a la Generalitat.

¿Por qué tendría que funcionar esta vez? En primer lugar, porque este martes el Govern ha vuelto a asumir este compromiso y ERC confía en que, tarde o temprano, cumplirá. En segundo lugar, porque, una vez celebradas las elecciones andaluzas, Junqueras está convencido que esta vez el "ministerio de Hacienda" no pondrá obstáculos. "Utilizaremos todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Nuestra convicción es lucharlo tanto como sea posible", ha zanjado. Fuentes republicanas calculan que toda esta operación se reactivará en septiembre.

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Para ERC es muy importante que se cumpla con este asunto, entre otras cosas, porque el partido tiene que lidiar con voces críticas internas que cuestionan que se siga dando apoyo a Illa pese a que no ha cumplido con el IRPF. De hecho, este lunes se manifestaron en el Consell Nacional que se convocó para abordar el pacto de presupuestos. Estas voces también cuestionaron que el Consell no celebrara ninguna votación para decidir si se avalaba o no el pacto con Illa. Junqueras ha argumentado que estas cosas no hace faltar votarlas. "Nunca se ha sometido a votación una cuestión de este tipo. Cada dos años la militancia vota y decide las líneas estratégicas del partido", ha dicho.