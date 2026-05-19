Llorca mantiene su hoja de ruta como candidato para 2027 mientras Feijóo pospone el congreso del PPCV

El PPCV tendrá que esperar para celebrar el congreso regional pendiente desde hace un año y que debe servir para oficializar al candidato popular a las elecciones autonómicas. Como adelantó este diario, el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, dejó ayer fuera al PP valenciano de la primera fase de congresos programada para antes de verano, prolongando así la interinidad del líder actual, Juanfran Pérez Llorca, al menos hasta otoño.

Llorca, ayer, en la sede del PP / Levante-EMV / LEV

Entonces se abrirá otra ventana para llevar a cabo otros procesos orgánicos territoriales, si bien no hay garantía de que entre ellos se active el valenciano, ya que Feijóo no ha concretado esa hoja de ruta. Todos los escenarios se mantienen abiertos: desde un congreso hacia finales de año para lanzar la campaña del actual president hasta un 'dedazo' de Génova para oficializar su candidatura sin consultar a las bases.

La Junta Directiva Nacional, reunida ayer en la madrileña calle Génova, ha aprobado la convocatoria del congreso del PP de Cataluña y de Nuevas Generaciones antes de verano. También se han convocado los cónclaves provinciales de Aragón y de Extremadura. No hubo referencias a la Comunitat Valenciana en la reunión. Ni en público ni parece que tampoco en privado. Era el día de Moreno Bonilla tras su victoria en las elecciones autonómicas de Andalucía.

Mientras tanto, la dirección regional del PPCV y el Palau mantienen su hoja de ruta para ampliar el conocimiento público del president. En los próximos días comenzarán a llegar las sedes del partido cartelería y rollups (lonas enrollables con fines publicitarios como las que se despliegan en ferias y eventos) con el rostro del president. Es una política de hechos consumados de un candidato que no puede permitirse esperar a una convocatoria congresual de momento incierta.

Hace un mes el partido ya lanzó una campaña en vallas publicitarias para promocionar la imagen del president con la percha de la declaración de la renta. En concreto, situaron en lugares de alta afluencia de tránsito unas vallas pagadas por la Generalitat con el anuncio de bonificaciones fiscales. Y estratégicamente situadas a su lado, aparecieron otras vallas 'gemelas' del partido con similar tipografía y colores, incluyendo el lema 'Juanfran President' y la leyenda: 'Cumplimos bajando impuestos', junto a una gran foto del exalcalde de Finestrat. Suele ser habitual que los president recién llegados utilicen la primera legislatura para darse a conocer en el territorio. Llorca dispone de poco más de un año.

Ruz, Carrasco, Barrachina y Mompó, felicitan a Moreno Bonilla / Levante-EMV / LEV

Aunque desde el Palau subrayan que el PPCV no es el único sin un calendario claro para renovar sus órganos, este aplazamiento sine die contraviene el sentir general en el PPCV, donde desde Llorca hasta el expresident Francisco Camps, pasando por los líderes provinciales, eran favorables a activar ya el congreso por diversos motivos.

En el caso de Llorca, para consolidar su liderazgo tras casi seis meses en el cargo por 'decreto' de Feijóo y tras un año y medio muy convulso por la crisis de la dana y la dimisión de Carlos Mazón, que dejó al partido en manos de una gestora. Los barones provinciales, por su parte, quieren el congreso para actualizar sus cuotas de poder internas y poder renovar también sus correspondientes organigramas. Y Camps, para pelear por volver a la primera línea política. Esa sombra del expresident prometiendo batalla podría haber influido en la decisión final de Feijóo.

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Junta Directiva Nacional del PP, en Génova. / Javier Lizon / EFE

La expectación era máxima en el PPCV ante el veredicto de este lunes, una vez superadas las elecciones en Andalucía. La propia afluencia de cargos valencianos en Génova así lo demuestra. Acudieron a la cita el propio Llorca, que llegó acompañado de personas de su equipo del Palau; el número dos en el partido, Carlos Gil; los presidentes provinciales de Valencia (Vicent Mompó), Alicante (Toni Pérez) y Castelló (Marta Barrachina); los diputados nacionales Fernando de Rosa, Evarist Aznar y Cristina Moreno; y los senadores Gerardo Camps y Estela Darocas. También acudieron los alcaldes de Elx, Pablo Ruz, o Castelló, Begoña Carrasco.