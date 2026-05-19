Cuentas públicas de 2026
Junts y CUP sugieren que Junqueras tiene "intereses particulares" para pactar los presupuestos de Illa
DIRECTO | Presupuestos de Catalunya 2026, en directo: última hora del acuerdo entre el Govern de Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras
CLAVES | Las claves del pacto entre el Govern y ERC para los presupuestos: financiación, infraestructuras y catalán
Junts y la CUP dudan de los motivos que han llevado al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a sellar finalmente un acuerdo con el Govern para que Catalunya tenga presupuestos en 2026. Los dos partidos consideran que detrás de las 13 páginas del pacto se esconden "intereses particulares" y una "agenda personal" del líder de los republicanos. Ninguna de las dos formaciones ha querido explicitar a qué se referían, y si estaban sugiriendo que Junqueras busca un indulto del Gobierno de Pedro Sánchez para poder suprimir su inhabilitación en caso de no ser amnistiado. Sin embargo, sí han dado por hecho que hay "intereses" que "no son los del país".
Desde la Cámara catalana, los posconvergentes han acusado a ERC de haber renunciado al "concierto económico" a cambio de "una línea orbital y un par de migajas más". "Querían los presupuestos a cualquier precio", ha denunciado el portavoz parlamentario de Junts, Salvador Vergés. Por su parte, la CUP ha afeado a los republicanos haber "dejado tirados" a los docentes en sus reivindicaciones y negociaciones con el Govern. "Estamos seguros de que las bases de ERC no dan crédito del acuerdo alcanzado por Junqueras", ha rematado el diputado anticapitalista, Xavier Pellicer, que ha lamentado que la formación independentista no hubiera "congelado" las negociaciones tras la falta de entendimiento entre Executiu y profesores y de la polémica por las infiltraciones de dos agentes en una asamblea de docentes.
Tras meses de negociaciones, el pacto entre ERC y el Govern finalmente incluye el compromiso de la Generalitat de constituir una sociedad mercantil para supervisar las inversiones del Estado en Catalunya, la creación de una línea de tren orbital y el cambio de mayorías del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. También se conjuran para recuperar en el Congreso el encaje legal para que Catalunya pueda recaudar el IRPF, la condonación de la deuda del FLA y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya. El acuerdo incluye asimismo partidas en materia de educación, sanidad y catalán.
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