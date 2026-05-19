Illa entrega los Premis Nacionals de Comunicació 2025 en Sabadell

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregado los Premis Nacionals de Comunicació 2025 este martes en un acto celebrado en Sabadell. El locutor Justo Molinero, la nueva plataforma del 3Cat, RTVE Catalunya, RAC 1 y la directora del diario 'Ara', Esther Vera, han sido algunos de los galardonados como reconocimiento de sus trayectorias en el ámbito de la comunicación catalana. Se trata de la segunda edición de estas distinciones.

Tras la entrega de premios, Salvador Illa ha pedido a los medios de comunicación que también expliquen "lo bueno que nos pasa", y no sólo los "riesgos" de una sociedad "compleja". "Todos los cambios tecnológicos, que a veces dan miedo, también generan oportunidades. Si solo vemos riesgos caemos en la angustia, también tenemos que ver las esperanzas", ha afirmado. El presidente también ha alertado del "intrusismo" en la profesión periodística "que obliga a tomar decisiones en la Administración".

Salvador Illa durante la entrega de los Premis de Comunicació. / EP

Molinero ha recibido el premio de honor por su carrera profesional y radiofónica al frente de Radio Tele Taxi, que suma casi 45 años de historia. La Generalitat destaca que ha "dignificado la radio popular" hasta el punto de convertirla en una herramienta de "cohesión social" al integrar a generaciones de inmigrantes. Todo, con un estilo "directo, empático y sin artificios" que lo singulariza. Otra de las personas que reciben el reconocimiento a título personal es Esther Vera, galardonada en la categoría de prensa. De ella destaca su contribución a consolidar el diario 'Ara' como "una de las cabeceras de referencia" en Catalunya, además de haber sido uno de los primeros medios en el desarrollo de las suscripciones digitales. En el ámbito de la comunicación digital, recibe el reconocimiento la plataforma 3Cat, que echó a andar a finales de 2023 y que hoy aglutina más de 1,5 millones de usuarios registrados. En estos momentos, es la tercera plataforma más escogida por los catalanes y un 43% de sus usuarios tienen menos de 45 años, algo que el Govern valora porque "refuerza" la entrada de nuevos públicos para ampliar el alcance del servicio público audiovisual en catalán.

En la categoría televisiva es RTVE Catalunya la que se lleva este año el galardón por sus más de 60 años desde su primera emisión en catalán, el 27 de octubre de 1964, un proyecto que destaca que se ha visto reforzado con la puesta en marcha de La 2Cat para incrementar la oferta televisiva en catalán. Y en el sector radiofónico RAC-1, que justo ha cumplido un cuarto de siglo desde su fundación, es premiada por haber logrado el "hito histórico" de superar el millón de oyentes por tercera ola consecutiva del EGM.

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También la comunicación de proximidad tiene sus premiados. Este año es el Diari de Sabadell que recibe la condecoración junto con el programa 'Hospital de proximitat', coproducido por TV Mataró y la Xarxa Audiovisual Local (XAL). Y en el ámbito de la comunicación publicitaria y corporativa es el Banc Sabadell quien se lleva esta vez el reconocimiento de la Generalitat por su campaña durante la opa del BBVA, de la que finalmente salió victorioso. A juicio del Govern, el banco supo "conectar" durante 17 meses con las "preocupaciones, retos y motivaciones de los pequeños accionistas", algo que consideran "clave" para haberse mantenido independiente.