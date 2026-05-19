Así son las hijas de Zapatero: de la foto con Obama a gestionar una agencia de márketing implicada en el caso Plus Ultra

La imputación este martes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra ha colocado de nuevo bajo el foco mediático a sus dos hijas, Laura (32 años) y Alba (30). El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha citado a declarar al expresidente el próximo 2 de junio, investiga, entre otros movimientos, los aproximadamente 200.000 euros que la agencia de márketing que ambas administran, Whathefav SL, recibió de Análisis Relevante, la mercantil del amigo del expresidente Julio Martínez Martínez, detenido el pasado mes de diciembre.

Lejos quedan ya los tiempos en que el blindaje de su intimidad constituía prácticamente la única información pública sobre ellas. Entre la foto publicada por la Casa Blanca junto al por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que las catapultó al imaginario colectivo en 2009, y la causa abierta en la Audiencia Nacional existe un trayecto biográfico que conviene repasar.

La foto del Metropolitan: el fin del blindaje familiar

Desde su elección como secretario general del PSOE en el año 2000, Zapatero había impuesto una férrea protección sobre la imagen de Laura y Alba. Ningún medio español publicaba fotografías de las menores, y la propia Secretaría de Estado de Comunicación se encargaba periódicamente de recordar a las redacciones aquella norma no escrita.

Sin embargo, todo saltó por los aires en septiembre de 2009, durante una cena ofrecida por Barack Obama en el Museo Metropolitan de Nueva York a los líderes que participaban en la Asamblea General de la ONU. Un fotógrafo oficial de la Casa Blanca inmortalizó a la familia Zapatero junto al matrimonio Obama y la imagen acabó publicada en la web del Gobierno estadounidense durante hora y media, hasta que la delegación española solicitó su retirada. En ese tiempo, decenas de medios la habían descargado y difundido.

Las hijas de Zapatero (con la cara pixelada), junto a sus padres y los Obama, en la imagen que la Casa Blanca hizo pública en septiembre de 2009 y que retiró de su web al cabo de hora y media. / Casa Blanca / L. Jackson

El revuelo tenía dos componentes. Por un lado, uno político: el entonces presidente había llevado a sus hijas, de 13 y 16 años, a un acto oficial fotografiable, pese al celo con el que había protegido su anonimato. La invitación, según fuentes de Moncloa, venía de una conversación informal en Praga de abril de aquel año, cuando Zapatero pidió a Obama un autógrafo para sus hijas y el estadounidense —acostumbrado a pasearse con las suyas por actos oficiales— le animó a llevarlas.

Pero si algo llamó realmente la atención fue la estética de las dos invitadas especiales: el atuendo elegido por las dos adolescentes —túnicas negras y botas militares, en clave gótica— se convirtió de un día para otro en un todo un icono.

Disfraces de Halloween y una "hija rebelde"

La fotografía desató un fenómeno cultural inédito hasta la fecha. Aquel mismo mes de octubre, varias tiendas de disfraces de Madrid registraban una demanda inesperada: "el traje de las hijas de Zapatero", una combinación de peluca oscura y vestimenta gótica. La estética que sus padres habían querido mantener fuera del espacio público acabó siendo, durante un Halloween, una de las opciones más vendidas junto a los disfraces de Michael Jackson, fallecido aquel mismo verano.

Poco después, el propio Zapatero, que durante años había evitado hablar de sus hijas en público, terminó cediendo algún apunte personal en julio de 2010, en una entrevista con la revista 'Tiempo' con motivo de su 50 cumpleaños. Allí, reconoció que una de ellas le había "salido rebelde" y describió a sus hijas como el "termómetro" que le iba descubriendo que se hacía mayor. Eran las únicas confidencias paternas que se le escaparon en una década en la que su política de comunicación familiar fue, sin matiz alguno, la del silencio absoluto.

Whathefav, la agencia de las hijas de Zapatero

Quince años después de aquella foto, Laura y Alba Rodríguez Espinosa son administradoras solidarias de Whathefav SL, una sociedad fundada en 2019 y especializada en publicidad y comunicación vinculadas al mundo de los videojuegos y los deportes electrónicos. Según informaciones publicadas por 'El Mundo', la empresa tiene su sede en el distrito madrileño de Tetuán y el año pasado contaba con cinco empleados y había facturado 471.810 euros en su último ejercicio.

Alba Rodríguez Zapatero, la hija pequeña de Zapatero, en un vídeo de Youtube de 2015. / periodico

Ambas hermanas viven, además, muy cerca de la oficina y de la casa familiar en Puerta de Hierro. El citado medio detalla además que Laura adquirió en 2024 un piso de 700.000 euros en el barrio madrileño de Valdezarza y que Alba, su hermana menor, acababa de hacer lo propio con una vivienda de 300.000 euros en la misma zona —60.000 al contado y el resto financiados con una hipoteca a 30 años—.

El recorrido formativo de ambas fue dispar. Laura, la mayor, tras una etapa en la que llegó a trabajar como realizadora audiovisual en la discoteca madrileña Kapital, se decantó por un grado medio en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido CEV y pasó como becaria por Real Madrid TV.

Alba, más discreta que su hermana, cursó un Doble Grado de Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea de Madrid. La agencia, según reveló también el citado diario, fue impulsada inicialmente por Laura junto a un amigo, Víctor García, que figuró como administrador solidario hasta 2023 y que arrastraba una imputación de 2016, ya archivada, por un desfalco de 1,2 millones de euros en la empresa pública tinerfeña Sinpromi.

De Huawei a la sospechosa expansión por Venezuela

Pese a su escasa presencia en redes sociales y a una web prácticamente sin contenido, Whathefav ha crecido a un ritmo notable desde su fundación. Su primer gran cliente, según publicó 'El Mundo', fue Huawei, contratación que en 2021 generó cierta polémica por coincidir con la campaña de la multinacional china para mejorar su imagen en España y con un Zapatero especialmente activo a nivel internacional.

José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca

Más llamativa todavía resultó la oferta de empleo que la agencia publicó en 2024, en la que buscaba a una persona de nacionalidad venezolana, con base en Madrid, para "expandir los eSports a Venezuela". La oferta respondía, según el citado medio, a un contrato con la empresa de 'gaming' venezolana El Server. La conexión venezolana de la agencia volvería a aparecer, en otro contexto y por otra vía, al estallar el caso Plus Ultra.

"Le propuse también la agencia de mis hijas"

El nexo entre Whathefav y la causa abierta en la Audiencia Nacional lo aportó el propio Zapatero en su comparecencia del pasado mes de marzo ante la comisión del Senado sobre el caso Koldo. El expresidente reconoció allí que, al aceptar trabajar como consultor para Análisis Relevante SL —empresa de su amigo Julio Martínez Martínez— propuso él mismo que la agencia de sus hijas asumiera las tareas de comunicación y márketing tanto para la sociedad como para su propia labor de consultor. "Cuando acepté la propuesta de realizar las tareas de consultor de Análisis Relevante, le propuse también que la agencia de mis hijas, Whathefav, hiciera las tareas de márketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor, en este caso a mí", explicó ante los senadores. Por esa vía, según sus propias cifras, las hermanas ingresaron alrededor de 200.000 euros.

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Análisis Relevante apenas acumuló 70.000 euros de beneficio en sus cuatro primeros ejercicios y, sin embargo, abonó al menos 660.000 euros entre Zapatero y sus hijas, según las cuentas registradas y la información facilitada por el propio expresidente. Su principal fuente de ingresos fueron los 450.000 euros procedentes de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte de ese dinero se utilizó para "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela".