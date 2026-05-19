Por tres delitos
El Gobierno asume con “tranquilidad” la imputación de Zapatero por el aval de los tribunales europeos al rescate de Plus Ultra
Desde el Gobierno argumentan que el rescate a la aerolínea durante la pandemia fue fiscalizado y pasó todos los filtros
Zapatero imputado por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de la Audiencia Nacional y reacciones
“Máxima tranquilidad”. Moncloa afronta la imputación anunciada de José Luis Rodríguez Zapatero relacionada con el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra sin ninguna preocupación. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama encargado de la investigación ha decidido imputar al expresidente por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos. El juez lo ha citado el próximo 2 de junio.
La tranquilidad que trasladan desde el Gobierno por estos hechos se argumenta por su convencimiento de que el rescate a la aerolínea durante la pandemia fue fiscalizado y pasó todos los filtros. Entre ellos, apuntan las mismas fuentes, las auditorías propias del Ejecutivo y del Tribunal de Cuentas, pero también el doble filtro de los tribunales europeos.
En el Gobierno confían así que el impulso a la investigación que comenzó con una querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias quedará en nada en lo referente al expresidente socialista y rescate. Una operación que consideran que fue pulcra y ajustada a la legalidad.
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