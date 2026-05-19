Govern y ERC se emplazan a pactar la recaudación del IRPF y que la nueva financiación esté vigente en 2027

Reforzar el autogobierno, mejorar la vida de la ciudadanía y garantizar la estabilidad necesaria para afrontar los grandes retos de Catalunya. Estos son los tres objetivos sobre los que Govern y ERC defienden el acuerdo de presupuestos que han sellado este martes en el Palau de la Generalitat, que definen como una "pieza central" para impulsar una agenda de "transformación de gran alcance". El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se han conjurado, en un apretón de manos en la Galeria Gòtica, en tratar de revertir los desequilibrios territoriales con inversiones ferroviarias como la de la línea de tren orbital y una sociedad mercantil que planifique y fiscalice la ejecución de las obras del Estado, pero también el desarrollo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) en el marco del nuevo modelo de financiación, que defienden que tiene que estar vigente en el 2027.

La Generalitat y los republicanos fijan en su acuerdo que el nuevo sistema debería se aprobado en el Congreso antes de final de año para que esté vigente en 2027, un proceso en el que se incorporará la delegación de las competencias para recaudar el IRPF, algo que hasta ahora ha rechazado el Gobierno y que es la principal causa por la que desacarriló el primer intento de pactar las cuentas en febrero. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha admitido que este asunto quedará fuera de la comisión bilateral Estado-Generalitat de este miércoles y que no depende solo de las dos partes catalanas, pero que continuarán "trabajando" para ello. Dentro de este plazo de seis meses también debería aprobarse la condonación de la deuda del FLA, que para Catalunya supondrá más de 17.000 millones de euros.

El president Salvador Illa y el líder de ERC, Oriol Junqueras, durante la firma del acuerdo de presupuestos. / Jordi Otix

En paralelo se procederá a la firma de un contrato-programa entre la Generalitat y la ATC que garantice un "marco relacional estable y definido", que permita a la administración tributaria impulsar los cambios tecnológicos, de gestión de datos y organizativos necesarios para afrontar la recaudación de tributos con una aportación adicional de 21 millones de euros.

La gobernanza del aeropuerto y el catalán

Illa y Junqueras también se han emplazado a las modificaciones legislativas para crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya y aprobarán en "una futura" Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat la creación de un órgano bilateral con el fin de coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario catalán. Romero ha admitido que no hay plazo definitivo para que este instrumento reciba el plácet del Estado. Al mismo tiempo, se continuará con el traspaso de la red de Rodalies a través de la sociedad y del plan de inversiones hasta 2030.

Otro de los puntos fuertes del acuerdo es para reforzar el catalán. Se ha acordado destinar 50 millones de euros durante tres años para aumentar la presencia del catalán en las redes sociales y 35 millones para reforzar el departamento de Política Lingüística para ampliar la oferta de plazas de catalán del Consorci per a la Normalització Lingüística. Se trata de un paquete de medidas para impulsar del catalán en el ámbito del audiovisual y de los videojuegos, en el de la empresa, la salud y el comercio, entre otros. También se sumarán 10,3 millones para fomentar el uso social de la lengua en el marco del Pacte Nacional per la Llengua.

También hay partidas presupuestarias acordadas para sanidad y educación. En la primera de las materias, se destinarán 250 millones al sistema sanitario para aliviar tensiones de tesorería. Y en la segunda, además de los 100 millones para climatizar un centenar de escuelas, como ha avanzado EL PERIÓDICO, se incorporan 400 millones más para invertir en las escuelas, 50 millones para el vale escolar y la creación de 250 nuevas aulas de acogida. Se trata de unas inversiones que se han pactado en un contexto de alta conflictividad con el sector educativo y a las puertas de que la consellera de Educació, Esther Niubó, se siente con los sindicatos mayoritarios para tratar de reconducir las huelgas convocadas hasta final de curso.

En materia de vivienda, se creará un instrumento extraordinario para impulsar la rehabilitación de vivienda y la recuperación del parque residencial degradado en Catalunya. A ello se destinarán 160 millones de euros anuales más una línea del ICF de 50 millones durante tres años y contará con una estructura de 20 personas. El objetivo será movilizar viviendas vacías o en desuso, finalización de edificios inacabados, invertir en zonas residenciales degradadas, ayudar a los ayuntamientos pequeños a movilizar parque de vivienda y reducir trámites para facilitar a los propietarios y a las comunidades de vecinos las rehabilitaciones. Todo ello se complementa con el Pla de Pobles, avanzado por EL PERIÓDICO, en el que se invertirán 400 millones de euros para recuperar zonas degradadas de municipios pequeños.

"Responde al sentido de país"

Romero, que ha comparecido en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat para explicar el acuerdo de presupuestos, ha exhibido su satisfacción por el contenido del pacto, aunque ha recordado que todavía faltan los votos de los Comuns para que el proyecto salga adelante en el Parlament. La reunión con el grupo de Jéssica Albiach será este miércoles, aunque ha dejado caer que no hay "grandes márgenes" para satisfacer demandas como la inversión de 650 millones de euros más en vivienda o para reformular la R-Aeroport, pero ha abierto la puerta a incorporarlas con la vista puesta en los dos próximos años.

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"Si tuviese que destacar una es que responde al sentido de país y a la voluntad de que este país avance", ha recalcado. Romero ha destacado la parte de la literalidad relativa a las infraestructuras porque ha asumido que el Estado no ejecuta lo que presupuesta con "el fin de que no se pierdan recursos". En la misma dirección ha defendido el hecho de que la parte catalana del Consorci de la Zona Franca tenga más peso que la del Estado, como sucede ahora, y que se despliegue el modelo de financiación ya acordado. "No está en nuestras manos pero esperamos que se pueda aprobar y se puedan incorporar los 4.700 millones de euros ya en el presupuesto de 2027", ha subrayado.