Illa se asegura la estabilidad para agotar el mandato tras atar los presupuestos con ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, siente que ya tiene atados los presupuestos de 2026. Tras el traspié que supuso la retirada del proyecto en el Parlament ante el veto de los republicanos, la relación con Oriol Junqueras se ha reconducido después de que este levantase la línea roja de la recaudación del IRPF, y la negociación avanza en paralelo con los Comuns para actualizar el acuerdo que ya cerraron en febrero. Este miércoles se ratificará la parte de los compromisos que dependen del Gobierno, como la sociedad mercantil de inversiones para supervisar la ejecución de las inversiones presupuestadas por el Estado y los recursos para construir la línea de tren orbital de la segunda corona metropolitana, en una cita de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en Madrid en la que también se abordarán competencias sobre la gestión del litoral, la acción exterior y la lengua catalana. La previsión, si nada se tuerce, es que el acuerdo con el partido de Jéssica Albiach llegue el jueves y que las cuentas se aprueben el viernes en un Consell Executiu extraordinario para que entren en vigor a mediados de julio.

Salvador Illa y Oriol Junqueras en la firma del acuerdo de presupuestos / Jordi Otix

El pacto con Esquerra, que tiene como objetivo "reforzar el autogobierno" y garantizar "estabilidad" a Catalunya, está marcado por estos avances en materia de infraestructuras, ya que también se plantea la cogobernanza de los aeropuertos catalanes. Además, incorpora un refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y el compromiso de trabajar para hacer posible la recaudación del IRPF en el Congreso, a través de las enmiendas que ya anunció ERC. El calendario, eso sí, puede dilatarse respecto de lo acordado para 2028, ya que no todo está en manos del Govern. A la vez, se destinan más recursos a sanidad y educación, un Pla de Pobles al estilo del plan de barrios para los municipios pequeños -como avanzó EL PERIÓDICO- y una partida para la rehabilitación de viviendas, además de medidas para impulsar el uso del catalán y el planteamiento de aumentar la plantilla de Mossos d'Esquadra y reforzar la plantilla de jueces y los juzgados.

La segunda fase de la legislatura

Cuando Illa tenga los dos acuerdos ratificados, encarará la segunda mitad de su mandato, ya que en agosto cumplirá dos años como president de la Generalitat. Lo hará con las que serán previsiblemente las únicas cuentas públicas que aprobará en esta legislatura, ya que el próximo año hay elecciones municipales y comicios generales, y en 2028 ya será el turno de las catalanas, un panorama que no suele ser proclive a los acuerdos, sino más bien a la competencia en la carrera hacia las urnas. Por eso, desde el Govern esta negociación se ha vivido como un test de estrés. Hasta que ERC no comunicó que el Consell Nacional avalaba el acuerdo, nadie quería dar el pacto por hecho. Y eso se debe a que, pese a que la relación con los republicanos se ha pacificado, la decisión de mantener su posición en febrero y echar al traste el proyecto aún colea como un gesto de desconfianza. "Auditamos al Govern cada día", ha advertido Junqueras en rueda de prensa, tras defender a capa y espada el acuerdo presupuestario.

El líder de ERC ha defendido el pacto con los socialistas porque permite inyectar nuevos recursos a la Generalitat para políticas públicas y porque dará "nuevas herramientas" de autogobierno a Catalunya como la sociedad mercantil encargada de acelerar las infraestructuras pendientes. Hay otro argumento menos confesable que también ha pesado en Junqueras para dar el 'sí' a las cuentas: evitar un adelanto electoral y ganar tiempo para muscular el partido y para poder deshacerse de la inhabilitación que hoy por hoy le impide ser candidato a la Generalitat.

Pero en el Govern tienen claro que ahora toca cambiar la forma de negociar con ERC. Cuentan con una bombona de oxígeno que les permite terminar la legislatura, y seguirán cumpliendo con los acuerdos sellados porque sus 20 votos siguen siendo indispensables, tanto como los seis de los Comuns. Pero creen que ha llegado el momento de cambiar las dinámicas de negociación y de imprimir una mayor agenda propia con la marca del PSC.

¿Remodelación del Govern?

Así que el Govern se prepara para relanzar su proyecto tras las vacaciones de verano. "Gobernar es ceder", ha asegurado la consellera de Economia, Alícia Romero, en la presentación del acuerdo con ERC, asumiendo de facto que han transitado los primeros dos años dejándose marcar el paso por sus socios. Más aún tras meses de desgaste por las crisis de Rodalies o del sector educativo, que han erosionado el sello de buena gestión que trata de abanderar. Justo antes de la aprobación de los presupuestos, el president ya dio síntomas de querer tomar la iniciativa con asuntos como el plan para reducir las listas de espera en dependencia.

Oriol Junqueras durante la firma del pacto de presupuestos con el Govern de Illa. / JORDI OTIX

No obstante, el Govern no tiene la sensación de que haya perdido fuelle pese a reconocer que han sido meses complejos y que la primera mitad del año no ha transcurrido como esperaba cuando en enero se presentó el modelo de financiación con el Ministerio de Hacienda, que ahora se retomará pasando por un Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el Consejo de Ministros y por la tramitación en el Congreso, donde se emplazan a recuperar para Catalunya la recaudación del IRPF. El Ejecutivo catalán enmarca losimprevistos dentro de la normalidad y está descartado, por lo menos a corto plazo, acometer una remodelación significativa del equipo de consellers. Eso sí, está por resolver si la portavoz y consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, será finalmente o no candidata a las elecciones municipales de Girona.

Noticias relacionadas

Con el flanco más difícil atado, al Govern solo le queda asegurarse el voto favorable de los seis diputados de los Comuns, con los que trata de encauzar demandas como una mayor inversión en vivienda -reclaman 650 millones de euros más- o la reformulación de la R-Aeroport. No hay "gran margen", pero sí algo de cintura para aumentar esos recursos y plantear un calendario para alargar el número de paradas de la línea ferroviaria, aseguran desde la Generalitat, que dan por sentado que habrá acuerdo y que solo hay que dar espacio para que Albiach tenga su fotografía al mismo nivel que la ha tenido Junqueras. Tras esos dos retratos en su álbum, Illa pondrá rumbo al ciclo electoral que arrancará con las municipales de 2027.