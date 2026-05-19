Barbón llama a "reflexionar" sobre los últimos batacazos del PSOE, Rueda presume de la ausencia de Vox en Galicia y Mañueco asume que "se tendrá que pactar"

Las elecciones andaluzas —en las que venció el popular Juanma Moreno, aunque sin lograr la mayoría absoluta— y el papel de Vox también se colaron este martes en el II Foro del Noroeste de Prensa Ibérica, celebrado en Oviedo, con los presidentes autonómicos de Asturias, Galicia y Castilla y León, dejando análisis diferentes sobre el nuevo ciclo político y los pactos.

El líder socialista asturiano Adrián Barbón apostó por la “autocrítica” dentro del PSOE, mientras que los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco defendieron la normalidad de los acuerdos políticos y pusieron el foco en las victorias electorales del PP en las últimas elecciones autonómicas.

El presidente asturiano, que se definió como “un friki” del análisis político y electoral, defendió la “prioridad social” frente a la prioridad nacional, una de las banderas que Vox reclama al PP. “El PP ha ganado las elecciones, las cuatro, aunque no en todas igual. Cuando el PSOE tiene un mal resultado hay que reconocerlo. Queremos ganar y gobernar, y eso exige autocrítica”, destacó Barbón, que añadió que “el dato más positivo de Andalucía es que parece que Vox se está estancando. Eso es positivo, porque es un partido contrario al Estado autonómico”. El dirigente asturiano definió además a Juanma Moreno como el candidato que “mejor perfil tenía”.

Preguntado por si ve que peligra su mayoría en Asturias, Barbón se mostró contundente: “Por los datos que yo tengo, no. Si se pregunta a quién se prefiere como presidente del Principado, el resultado es clarísimo”, zanjó.

El dirigente asturiano fue más allá y defendió la necesidad de abrir un debate sobre el sistema electoral español. “Algún día el PSOE y el PP tendrán que analizarlo claramente. Cada vez hay menos mayorías absolutas. Ha llegado el momento de ir a un sistema de elección directa a doble vuelta (en elecciones autonómicas), en vez del modelo actual, porque los grandes partidos podrían salir reforzados”, planteó.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, reivindicó por su parte los resultados del Partido Popular en el último ciclo electoral. “Las cuatro elecciones las ha ganado el PP y las ha perdido el PSOE”, resumió el presidente gallego, que restó dramatismo a los pactos políticos con Vox que se tengan que derivar de los resultados. “Pactar es algo absolutamente normal”, defendió.

Rueda también lanzó una crítica a quienes censuran determinados acuerdos políticos y no otros, en referencia al PSOE. “Desde fuera me llama la atención lo estupendos que se ponen algunos con pactos con determinadas fuerzas y cómo no hay ningún problema con fuerzas, como mínimo, igual de radicales”, indicó.

Sobre Vox, el presidente gallego dejó además una frase contundente: “Vox no está y espero que no se le espere en Galicia”. El gallego ganó las últimas elecciones con mayoría absoluta, por lo que no tuvo necesidad de pactar con el partido de Abascal, que no tiene representación en la Xunta. “Soy muy poco experto en pactos”, ironizó.

Mañueco, que mantiene abiertas negociaciones con Vox para formar Gobierno en Castilla y León tras las elecciones autonómicas, también incidió en el triunfo electoral del PP. “Ha habido cuatro elecciones y en todas ha ganado el Partido Popular”, señaló el dirigente castellano y leonés, que admitió que el escenario político obliga a alcanzar acuerdos. “No ha habido mayorías absolutas y se tendrá que pactar”, afirmó.

El presidente en funciones de la Junta evitó concretar el estado de las conversaciones con Vox, aunque confirmó que siguen abiertas. “Estamos negociando y cuando llegue el momento informaremos”, zanjó.