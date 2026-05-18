Aplauso general a la respuesta de Teresa Rodríguez a la impertinencia de una tuitera: "¿De qué vas disfrazada?" "De señora con quimio"

Teresa Rodríguez, exdiputada por Málaga y Cádiz del Parlamento de Andalucía y profesora de secundaria, ha reaparecido para votar en las elecciones andaluzas de este 17 de mayo.

La también excandidata del partido de izquierdas Adelante Andalucía, que se ha personado en las urnas junto a su hija, se ha dejado ver llevando una 'kufiya', un pañuelo tradicional de Oriente Medio y Arabia y usado principalmente en países como Palestina. Su principal función es cubrir la cabeza para protegerla del frío y también del calor.

Confesión pública

En una publicación en su cuenta oficial de X, Rodríguez ha capturado el momento del voto. Sin embargo, esta fotografía no ha sido lo más destacado de su reaparición pública.

Entre los comentarios de la publicación, una usuaria le ha preguntado: "¿De qué vas disfrazada?", a lo que ella le ha respondido "De señora con quimio". Es así como la expolítica ha revelado públicamente que padece de cáncer y se está tratando con quimioterapia.

Su respuesta ha alcanzado casi las 900.000 visualizaciones. Además, las reacciones de los mensajes de apoyo a Rodríguez en esta red social no han tardado en llegar.

Mensajes de apoyo

Entre todos los usuarios destacan algunos como Ione Belarra, la secretaria general del partido político de Podemos, que le ha mandado un mensaje de ánimo: "Un abrazo Teresa, ojalá te recuperes pronto y bien".

Samantha Ballentines, la 'drag queen' exconcursante del programa 'Drag race España', Antonio Velázquez, actor conocido por su papel en la serie web andaluza 'Malviviendo' o Fatima Hamed Hossain, vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta, tampoco han dudado en mostrar su apoyo a Rodríguez a los cuales ella ya ha respondido con agradecimientos.

Entrando en terreno político

Sin embargo, a pesar del aplauso general por la respuesta de la exdiputada, algunos usuarios han preferido entrar en el terreno político. Chus Fonte, hermana del escritor gallego Ramiro Fonte y abiertamente sionista, ha mostrado su desagrado en que Rodríguez haya deicidio lucir la 'kufiya': "Yo le deseo una pronta recuperación pero dicho esto, en vez de una 'kufiya', se debería poner una estrella de David en homenaje a Israel, porque aparte de defenderse, dedica infinitos recursos en la lucha contra el cáncer que usted, para su curación, necesita de todos esos tratamientos inventados por los judíos".

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El comentario ya ha generado revuelo entre los usuarios de X, aunque este tipo de mensajes no predominan dentro de la cadena de comentarios positivos hacia Teresa Rodríguez para desearle una pronta recuperación.