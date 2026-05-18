Quién ha ganado en Andalucía | Consulte aquí los resultados de las elecciones andaluzas 2026 calle a calle

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. / FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

Jose Rico

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Barcelona
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Andalucía ha cerrado el ciclo electoral autonómico con otra amarga victoria para el PP y otra derrota sin paliativos para el PSOE. Los populares completan el pleno de gobiernos autonómicos, pero se quedan sin la mayoría absoluta y dependerán de Vox, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En cuanto a los socialistas, encajan su peor resultado en una comunidad que gobernaron durante 36 años.

El PP ha ganado las elecciones con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta y cinco menos que en los comicios de 2022. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, necesitará el apoyo de Vox para revalidar el cargo. El PSOE ha perdido dos diputados y se ha quedado con 28, su peor resultado de la historia en Andalucía. Tanto populares como socialistas han perdido un punto y medio en porcentaje de voto, pero han crecido en votos absolutos: el PP ha subido unas 143.000 papeletas y el PSOE, unas 58.000.

Vox solo ha podido arañar un parlamentario más y ha obtenido 15 asientos. La sorpresa se ha producido a la izquierda del PSOE: los andalucistas de Adelante han subido cinco puntos y han pasado de 2 a 8 escaños, relegando al farolillo rojo del Parlamento a Por Andalucía. La coalición de IU, Sumar y Podemos ha perdido un punto y medio y ha repetido los 5 diputados que ya tenía.

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