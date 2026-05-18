El PSOE asegura que la pregunta ahora es "quién va a gobernar en Andalucía": "No existe ninguna posibilidad de que nos abstengamos"

El 17M ha dejado un Parlamento de Andalucía muy distinto al que había hasta ahora. De una mayoría absoluta, los populares han pasado a tener una mayoría que depende de otros partidos para poder formar gobierno y legislar. Esto, según los socialistas crea un "panorama radicalmente diferente" y se preguntan "quien va a gobernar en Andalucía". Aun así, alertan de que "no existe ninguna posibilidad de que el PSOE se abstenga" para que el PP gobierne.

Aunque ha habido autocrítica en el PSOE, los socialistas tienen claro que el principal objetivo que se habían planteado de cara a la campaña electoral lo han logrado: "quitarle la mayoría absoluta al PP". Pese a este "logro", como ellos mismos lo han definido, la realidad es que la candidatura lidera por María Jesús Montero para el Parlamento autonómico, aunque ha crecido en votos, ha perdido dos escaños hasta los 28.

Pese a que el PSOE-A ha obtenido el peor resultado de su historia en la Cámara andaluza, el secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha defendido que se abre "un escenario nuevo en Andalucía, diferente". "El bloque de la derecha ha bajado y hay una izquierda que es mas fuerte hoy", ha recordado el también teniente de alcalde de San Fernando, que ha puesto el foco en "quien va a gobernar en Andalucía".

El PSOE pone el foco en la negociación entre PP y Vox

El dirigente socialista ha sido el encargado de trasladar a la prensa los resultados de la ejecutiva autonómica que ha mantenido la cúpula del PSOE-A, que ha estado reunida durante poco más de hora y media. "Queríamos gobernar para defender lo publico, ahora, nuestra secretaria general lo defenderá desde la oposición", ha explicado para asegurar que ellos son "la única voz capaz de construir una alternativa de gobierno".

Los 53 escaños que ha obtenido Moreno, aunque suponen los máximos apoyos conseguidos por el PP en la historia, no le permiten gobernar en solitario como ha hecho en la última legislatura. Así, todas las miradas se centran en como será la negociación, que él mismo ha confirmado que liderará, con Vox, especialmente después de que el popular haya rechazado abrirles la puerta del gobierno que los de Santiago Abascal exigen.

"El futuro hoy no es el que era antes de las elecciones y Moreno sale muy debilitado", ha subrayado el dirigente socialista ante las preguntas de los medios de comunicación. López Gil ha asegurado que la vía andaluza del PP sale "muy tocada" y ha apuntado que ahora se pasará a la "vía Abascal" que, según sus palabras, "será lo que nos encontraremos en las próximas semanas en el Consejo de Gobierno".

El PSOE termina con "solo dos diputados menos"

El socialista también se ha referido al aumento de Adelante Andalucía que, gracias a multiplicar por cuatro sus escaños, permite a la izquierda respirar en esta nueva legislatura. Pese a este aumento, López Gil ha puntualizado que los votantes de José Ignacio García suponen un electorado al que el PSOE no llega y "que no se moviliza si no hay una fuerza como Adelante". "Le ha beneficiado que no está en el Gobierno", ha insistido.

De hecho, los socialistas han apuntado que todas las encuestas que se han realizado durante la campaña les daban que perdían "muchos más". En este contexto, han querido poner en valor la campaña electoral que han desarrollado y han subrayado que esto "ha permitido que el PSOE tenga solo dos diputados menos".

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El PSOE se enfrenta ahora a una nueva realidad en la que, como ha reiterado López Gil, la exvicepresidenta del Gobierno se convertirá en la líder de la oposición andaluza. Así, ha destacado que "la interpretación de los datos es muy subjetiva": "Hemos subido en votos y le hemos quitado la mayoría al PP". Con todo, ha postergado una decisión sobre los liderazgos a las decisiones que tomen los militantes en los órganos correspondientes.