El Gobierno y la Generalitat cerrarán acuerdos sobre infraestructuras, acción exterior y catalán en la bilateral del miércoles

La comisión bilateral Estado-Generalitat que tiene que reunirse el miércoles en Madrid para rubricar el pacto de presupuestos ya tiene hora, lugar y orden del día. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, se celebrará a las 16.30 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial y servirá para que los dos gobiernos cierren acuerdos sobre infraestructuras, sobre competencias en la gestión del litoral, sobre acción exterior y sobre lengua catalana.

La carpeta de infraestructuras será la más destacada. En la reunión, el Estado asumirá el impulso de línea orbital ferroviaria que este lunes se ha anunciado en Catalunya. Una línea que deberá financiarse con recursos estatales y créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El miércoles el Gobierno de Sánchez también se comprometerá a impulsar una sociedad mercantil participada por el Estado y por la Generalitat pensada para acelerar las inversiones en infraestructuras en Catalunya. Finalmente, también se introducirán cambio en la gobernabilidad del Consorci de la Zona Franca, el principal polo logístico de Catalunya, para que la Generalitat y el Ayuntamiento tengan más peso en la toma de decisiones en detrimento del Estado.

Esta es la tercera reunión de este órgano en la presente legislatura. En esta cita los dos gobiernos también pactarán "avances relevantes en la gestión de litoral" para que la Generalitat tenga mayores dosis de autogobierno. También habrá acuerdos en materia de acción exterior y en lengua catalana.

Una "nueva etapa de colaboración"

La bilateral es el principal órgano de diálogo entre gobiernos, y fue creada por el Estatut de 2006. Aunque no siempre ha funcionado con regularidad, desde que han coincidido Sánchez en la Moncloa y Illa en la Generalitat, ha vuelto a reunirse de forma recurrente. De hecho, Illa ya es el segundo presidente que más veces ha conseguido reunir la bilateral tras Jose Montilla. Mas solo lo logró una vez y Puigdemont ninguna porque entonces, con Mariano Rajoy en la Moncloa, el PP lo hizo todo lo que pudo para boicotearla.

Fuentes del Govern celebran que con la convocatoria de esta bilateral supone una "consolidación" de las relaciones entre los dos gobiernos, que han conseguido cimentar "una nueva etapa marcada por la colaboración". En las dos reuniones del año pasado también se firmaron acuerdos de calado sobre Mossos, justicia y financiación autonómica, aunque la mayoría esta pendientes de cumplirse. La cita del miércoles estará presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau. También acudirá la consellera de Economia, Alícia Romero.

A propuesta de ERC

La convocatoria de esta reunión de la bilateral es una demanda de ERC. El partido de Oriol Junqueras busca que la comisión ratifique alguno de los principales acuerdos que se han firmado en Catalunya y que han permitido desencallar los presupuestos de la Generalitat. El más significativo es el de la línea orbital. Este es un proyecto sellado en un pacto Govern-ERC pero que, sin el concurso del Estado, no podrá llevarse a cabo. De aquí que los republicanos pidieran reunir la bilateral para que el Gobierno de Sánchez asuma que también es un proyecto suyo. Eso es lo que se exhibirá el miércoles.

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La bilateral será una estación más en el camino para acabar de cerrar el pacto definitivo de presupuestos. Así, tras celebrarse la comisión, ya solo quedará que el ejecutivo catalán aprueba formalmente en una reunión extraordinaria del Consell Executiu para, acto seguidas, registrarla en el Parlament para que empiece su recorrido en la Cámara. Para cerrar el círculo al president Illa solo le falta una pieza: sumar el apoyo de los Comuns.