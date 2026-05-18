Los Comuns piden 650 millones más en vivienda, un impuesto a los multimillonarios y frenar la R-Aeroport para aprobar los presupuestos

El Govern aprieta el acelerador para tratar de cerrar la cuadratura el círculo de los presupuestos en las próximas horas, escenificación que se inaugura este lunes con la presentación de la línea orbital pactada con ERC y la vista puesta en aprobar el proyecto de cuentas el viernes en un Consell Executiu extraordinario. Los contactos con los republicanos echan humo, pero también los Comuns reclaman su parte de foco y han dejado claro al president Salvador Illa que no son suficientes los compromisos cerrados en febrero para dar su 'sí'. Ahora reclaman 650 millones de euros más en vivienda, impulsar en el Congreso un impuesto a los multimillonarios y, como avanzó EL PERIÓDICO, la reformulación de la R-Aeroport.

Con estas demandas bajo el brazo, el grupo de Jéssica Albiach se sienta este mediodía con la consellera de Economia, Alícia Romero, con la advertencia de que en ningún caso puede dar por descontado el voto a favor de sus seis diputados si no se atienden sus exigencias. "Que no den ni calendarios ni acuerdos por cerrados", ha espetado el portavoz de los Comuns, David Cid. El argumento para actualizar las bases de su acuerdo es que lo que se está negociando ahora no son simplemente los presupuestos de 2026, sino unos "presupuestos de legislatura" porque la ejecución de estas cuentas será ya "muy complicada" teniendo en cuenta que si se aprueban lo harán ya a mitad de año.

Más inversión en vivienda y ley de barrios

La filosofía de los Comuns es, eso sí, la misma con la que sellaron la entente hace tres meses: que el grueso de los recursos que se inyecten "se noten" en la vida de los ciudadanos. De ahí que sus nuevas condiciones se resuman en "vivienda, trenes y lucha contra las desigualdades". En la primera de esas carpetas, piden que se destine un total de 2.500 millones de euros en vivienda, de los cuales 1.500 sean de recursos propios de la Generalitat y otros 1.000 del Institut Català de Finances. Esa cifra supone un incremento de 650 millones respecto a lo acordado en febrero. También plantea una iniciativa legislativa para movilizar más ágilmente vivienda de protección con medidas novedosas como reconvertir bajos comerciales y oficinas en pisos a precio asequible. También reclaman robustecer aún más la inversión en la ley de barrios. Si ya lograron que el Govern aceptara duplicar la convocatoria de este año de los 200 millones a los 400, ahora exigen que esa cifra se mantenga también en las convocatorias de 2027 y 2028, es decir, 400 millones de euros más en los próximos dos años.

En cuanto a la carpeta de movilidad, si bien ERC ha capitalizado la demanda de la orbital en la que ya habían insistido los Comuns en los próximos meses, el grupo de Albiach capitanea ahora la demanda de que se reformule la R-Aeroport, el tren lanzadera que conectará el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat y que las plataformas de usuarios denuncian que beneficiará a los turistas en detrimento de los pasajeros habituales. Por ahora, el Govern no ha dado síntomas de querer rehacer la propuesta, pero los Comuns están dispuestos a librar ese pulso. "No puede ser que lo que pongamos en marcha sea solo para los turistas. Lo tienen que notar la gente que tiene problemas cada día para ir a trabajar y a estudiar", ha insistido Cid.

Impulsar la 'tasa Zucman' en el Congreso

Y en cuanto al reto de luchar contra la desigualdad, lo que piden es que los socialistas se comprometan a impulsar la llamada 'tasa Zucman' en el Congreso de los Diputados, que pasa por que los patrimonios de más de 100 millones de euros -o, en palabras del portavoz de los Comuns, los que "se están forrando acumulando" riqueza- paguen por lo menos un 2% anual de impuestos. Reconocen, eso sí, que la gran dificultad será articular una mayoría en la cámara que pueda hacer viable este gravamen.

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"Estos tres ejes tienen que estar sí o sí en el acuerdo", ha subrayado Cid lanzando un aviso a navegantes al Govern, de quien aseguran que toda concesión es "como arrancar una muela", especialmente en materia de vivienda. De hecho, ha recordado que hasta ahora ha sido incapaz de "meter un palo" a los grandes fondos de inversión que incumplen la ley de vivienda, por lo que ha vuelto a insistir en la necesidad de crear la dirección general de vivienda de la Generalitat para que se agilice la actividad del cuerpo de inspectores.