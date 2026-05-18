El Govern y ERC pactan un plan de barrios para los municipios pequeños de 400 millones en cuatro años

El Govern y ERC se proponen renovar las zonas más degradadas de Catalunya con una intervención en los barrios que también alcance a los municipios pequeños. Después de la primera convocatoria del Pla de Barris, que permitirá revitalizar zonas de 20 poblaciones catalanas, la Generalitat y los republicanos han acordado una convocatoria específica para las localidades con menor población para que puedan invertir en la mejora de su espacio público y de sus equipamientos con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y combatir, a la vez, la sensación de inseguridad que pueden provocar los emplazamientos descuidados.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Govern ha aceptado esta condición del partido de Oriol Junqueras para que se destinen 400 millones de euros en cuatro años a este proyecto, en el marco de la negociación de los presupuestos, cuyo pacto se presentará este martes. Para atender a los municipios rurales, que suelen ser menos competitivos ante la administración si no se les otorga un plan específico como este, podrán solicitar esta partida las capitales de comarca de menos de 15.000 habitantes -que son 18, según Idescat-, las localidades de menos de 5.000 ciudadanos -que son 141- y las de menos de 2.000 residentes -que son 587-. Los consistorios, al igual que en el plan general de barrios, deberán aportar un porcentaje para las obras.

Edificios de viviendas en Bellvitge. / Zowy Voeten

La segunda tanda del plan general

Esta convocatoria irá en paralelo a la ya prevista segunda ronda del plan de barrios, que se prevé lanzar antes del verano, previsiblemente en junio. La inversión total prevista del plan general de barrios era de 1.600 millones de euros en cinco años (1.000 del Govern y 600 de los consistorios), pero en la primera tanda ya se incrementó ante el alud de solicitudes y por el importe de cada una de las reformas. Por ello, el Govern decidió incrementar los fondos que destinaba a este fin, lo que permitió pasar de los 16 municipios que se cubrían con el dinero previsto para 2025 y alcanzar las 20 localidades beneficiarias. La aportación de la Generalitat ascendió así a los 232,71 millones de euros (un 56% del total) y junto con la dotación que le dedicarán los ayuntamientos se llegará a la cifra de inversión total de 412 millones de euros.

Pero, para la segunda ronda, el Govern acordó con los Comuns en su pacto para aprobar los presupuestos, que ahora se está renegociando, duplicar esa financiación para que la nueva convocatoria sea de 400 millones de euros y alcance a una cuarentena de barrios, el doble de la inicial, una partida que se sumará a la destinada a los municipios pequeños. En la actualización del acuerdo, el grupo de Jéssica Albiach pide que esa cantidad se mantenga en las convocatorias de 2027 y 2028.

Fotografía del barrio de Bellvitge. / Ferran Nadeu / EPC

"De la misma manera que hay una ley de barrios, también debe haber una ley para los municipios pequeños porque, si no, estos nunca entran en el reparto [de fondos]", defendió el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en una entrevista en EL PERIÓDICO publicada en enero, en la que avanzó que esta sería una condición al Govern para los presupuestos.

El Govern ya ha aceptado y presupuestado esta iniciativa, basándose en el espíritu del 'tripartit' de Pasqual Maragall, impulsor del Pla de Barris, cuya inversión fue retirada en la época de los recortes y las medidas de austeridad del Ejecutivo de Artur Mas. El president Illa ha defendido en más de una ocasión que el objetivo es renovar, tanto desde el punto de vista urbanístico como social, varias zonas del territorio catalán para que la mejora de las condiciones de vida sea a la vez una suerte de escudo ante el crecimiento de la extrema derecha que se alimenta de la sensación de inseguridad en las calles. Por eso, creó un comisionado específico liderado por Carles Martí.

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Esta iniciativa es especialmente relevante si se tiene en cuenta que queda un año para las elecciones municipales y que puede beneficiar a buena parte de los alcaldes que quieran acogerse a ella. De hecho, esta no es la única medida que contempla mimar a los municipios, ya que la creación de la línea de tren orbital -aunque hasta 2040 no será una realidad- forma parte también de esta vision descentralizada del territorio catalán, más allá de las necesidades de la capital catalana, Barcelona.