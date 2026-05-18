ERC decide hoy si aprueba los presupuestos de Illa

El Govern y ERC tienen el pacto de presupuestos encarrilado pero, para que sea definitivo, al partido de Oriol Junqueras le queda un último trámite: someterlo a consideración del Consell Nacional, el principal órgano deliberativo de la organización. La reunión se celebrará este lunes a las 18.30 horas y la dirección republicana aspira a salir del encuentro con el aval definitivo para este martes firmar el acuerdo con el ejecutivo de Salvador Illa.

Al Consell Nacional de ERC acuden los principales dirigentes y cuadros del partido. Se convoca de forma periódica y también antes de tomar decisiones importantes como la de los presupuestos. En la cita de este lunes no se esperan grandes sorpresas. "Está todo decidido. Será una escenificación", explica un veterano del partido. Desde la cúpula de la formación admiten que está bien encarado, pero no quieren hacer pronósticos -y mucho menos declaraciones- para no dar pie a enfados que desestabilicen el cónclave.

El encuentro servirá para que la dirección, con Junqueras al frente, explique las negociaciones que han mantenido con el Govern en los últimos meses y también para ofrecer detalles del contenido del acuerdo. No habrá votaciones, explican fuentes del partido a EL PERIÓDICO, por lo que solo podría hacer peligrar el acuerdo de presupuestos una revuelta de los 'consellers' nacionales que, ahora mismo, es difícil de pronosticar.

En los últimos días hay algunas voces del partido que se han manifestado en contra del pacto, pero no son mayoritarias. Lo ha hecho por ejemplo el Col·lectiu 1 d'Octubre, una de las corrientes críticas de la formación que exige que se consulte el pacto a toda la militancia. Hay otras voces internas que también critican que el pacto de presupuestos se cierre en plena huelga de profesores y sin incluir el traspaso de la gestión del IRPF, uno de los compromisos de investidura que asumió Illa.

Sin embargo, nada hace prever que se pueda tumbar la decisión que hace días tiene tomada Junqueras: pactar las cuentas, las primeras de la legislatura. Unas cuentas que darán aire a la presidencia de Illa, que en el mes de agosto cumplirá dos años en el cargo y que hasta ahora había visto como se le resistía un pacto de presupuestos.

El pacto

Si el Consell Nacional se salda sin sobresaltos, ERC y el Govern formalizarán el pacto este mismo martes. Allí anunciarán el contenido del acuerdo. El día después, el miércoles, se celebrará una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en Madrid, que deberá ratificar algunos de los temas que incluye el pacto y que necesitan la intervención del Gobierno para poder llevarse a cabo. Finalmente, entre el jueves y el viernes, el Consell Executiu aprobará las cuentas en una sesión extraordinaria y se registrarán en el Parlament para que empiece su recorrido parlamentario. El objetivo es que la votación definitiva sea antes del 31 de julio.

Para dar su aval a las cuentas, ERC ha hecho un pacto a dos niveles. El primero, las partidas presupuestarias en sí mismas, como en toda negociación de este tipo. Por ejemplo, ha incluido un refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a través de una inversión en tres años de 527 millones de euros. Unos recursos que tienen que servir para que Catalunya pueda recaudar el IRPF en el futuro, el gran incumplimiento de Illa con ERC que se mantiene.

Además, esta vez ERC también ha incluido en la negociación otras cuestiones que no están ligadas estrictamente a las cuentas catalanas. Son contrapartidas para que el partido de Junqueras pueda explicar mejor el pacto ante sus militantes y sus votantes, ya que no deja de ser controvertido dar estabilidad al Govern cuando aún hay temas importantes del pacto de investidura por cumplir. Y no solo se trata del asunto del IRPF. Illa también asumió el compromiso de que Catalunya tenga una nueva financiación, otro de los compromisos aún pendientes.

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