Junts acusa a ERC de pactar los presupuestos con Illa "a cambio de nada"

"ERC dará apoyo a los presupuestos a cambio de nada". Con esta serenidad, pero sin sorpresa, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha salido a valorar el acuerdo inminente entre el Govern y los de Oriol Junqueras, que permitirá a Catalunya -con el concurso de los Comuns- tener nuevos presupuestos tras más de tres años de prórrogas y un cambio de color en la Generalitat.

Para Junts, no hay acuerdo que permita a Catalunya avanzar en soberanía, como prometió ERC, porque el contenido del pacto no incluye ninguna de las líneas rojas que Esquerra puso en su día sobre la mesa: primero, para la investidura de Salvador Illa -la financiación singular- y, después, en el primer intento fallido de presupuestos, hace un mes: la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat.

Los posconvergentes critican así que los republicanos hayan ido diluyendo sus demandas con el paso del tiempo hasta convertirse en "una muleta" de Illa y que lo hayan hecho, además, siguiendo el "dictado de los tempos del PSOE" por haber esperado a que se celebrarán las elecciones andaluzas. "Es un acto más de sumisión de la política catalana a la española", ha espetado Rius tras la reunión de la ejecutiva del partido.

"Vuelven a apoyar a un Govern agotado aprobando unos presupuestos después de una negociación en la que han ido desapareciendo las líneas rojas que habían puesto: ni concierto económico, ni llave de la caja, ni traspaso del IRPF", ha declarado Rius, quien también ha avisado a Junqueras de que "dar oxígeno" a este Executiu "agotado y sin capacidad de gestión" supone que, a partir de ahora, ERC será "responsable" de todo lo que haga el Govern: el espionaje y las infiltraciones, la crisis con los profesores y el caos de Rodalies.

De hecho, el vicepresidente de Junts también ha recriminado a los republicanos y a los Comuns que "den la espalda" al sector educativo, que ha pedido a ambos partidos congelar las negociaciones hasta que se asuman sus reivindicaciones. En relación con la infiltración de mossos en las asambleas de profesores, ha asegurado que es un acto de "hipocresía" pedir dimisiones una semana y, a la siguiente, aprobar las cuentas públicas. "Apoyar estos presupuestos supone avalar la infiltración de los Mossos en las escuelas", ha añadido el posconvergente.

ERC ha tenido que cambiar sus exigencias para llegar al acuerdo con el PSC, que esta tarde se ratificará en un consell nacional en la sede del partido y que el miércoles se sellará en una comisión bilateral Estado-Generalitat en Madrid. Como contrapartida, los republicanos han arrancado varios compromisos que Junts ha ido desmontando uno a uno. Sobre el acuerdo para el tren orbital, que unirá la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona, Rius se ha limitado a afirmar que se trata de "resucitar" un pacto que ya alcanzó el tripartit a iniciativa del PSC. "ERC hará suya una propuesta del PSC, que ha asumido como propia y que hace más de 20 años que no se ejecuta, pese a que debía finalizar precisamente este 2026", ha apuntado, tras pedir "trenes reales" y no orbitales que funcionen "en condiciones".

También figura en el pacto con los de Junqueras que el Govern tenga un peso mayoritario en el consorcio de la Zona Franca, algo que ERC exhibe como un paso para ganar soberanía. En Junts, sin embargo, lo ven como un punto más en la "lista de promesas a la espera" que Illa va acumulando con ERC para seguir en el Govern. En esa lista sitúan también el traspaso del IRPF y el concierto económico para Catalunya. Aun así, desde Junts esperarán a ver la letra pequeña del acuerdo para fijar posición sobre el consorcio de la Zona Franca.

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Otras cuestiones que ha arrancado Esquerra son una sociedad mercantil participada por la Generalitat y el Estado que, como avanzó EL PERIÓDICO, vele por acelerar las inversiones estatales en infraestructuras pendientes en Catalunya. Se trata de una vía alternativa para sortear que el Congreso, con los votos de Junts, tumbara el consorcio previsto para ello. También se ha acordado un refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya por el que el Govern asumirá el compromiso de invertir 527 millones de euros entre 2026 y 2029.