Josep Rius se descarta como candidato de Junts en Barcelona para evitar las primarias con Jordi Martí

Josep Rius se ha descartado este lunes como candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona. Tras más de un año de deliberación interna, el vicepresidente y portavoz del partido ha decidido abandonar la competición contra el otro principal aspirante, el líder de la formación en el consistorio barcelonés, Jordi Martí, que ya advirtió de que iba a librar un duelo forzando la celebración de unas primarias, que en todo momento la dirección de la formación ha tratado de evitar para no desgastarse antes de los comicios. Junts todavía no ha designado al alcaldabe definitivo.

En una carta a la militancia, Rius ha anunciado que no se postulará, pese a haber estado sopesando "muy seriamente" la posibilidad de liderar la papeleta. Lo que le ha hecho dar un paso al lado es el anuncio de Martí de querer luchar su candidatura internamente, lo que altera las condiciones que se había fijado el portavoz de Junts. "En las actuales circunstancias, no me puedo postular para ser candidato y contribuir a una confrontación que no servirá, a mi entender, para salir de ella más reforzados", ha afirmado el que fuera secretario de Carles Puigdemont durante su etapa como president. "En una lógica de división interna, a mí no me encontrarán", ha zanjado Rius. Desde la formación confirman que la decisión se ha tomado en favor de la unidad de las siglas.

La voluntad inicial de la cúpula posconvergente era lograr un fichaje que fuera un revulsivo al estilo de Xavier Trias en 2023. El objetivo siempre ha sido evitar un enfrentamiento interno entre Rius -persona de confianza de Puigdemont- y Martí -el sustituto designado por Trias-, así como mejorar las opciones de igualar los resultados de las últimas municipales, en un contexto en que las encuestas les sitúan lejos de la victoria que logró el exalcalde en 2023. Rius consiguió ganar los comicios, aunque no pudo levantar la vara de mando por una alianza 'in extremis' entre el PSC, los Comuns y el PP que llevó a Jaume Collboni a la alcaldía.

Jordi Martí y Josep Rius, en el Ayuntamiento / JORDI COTRINA / EPC

Durante todo este año, el partido ha explorado una larga lista de posibles candidatos y han ido aplazando el nombramiento de su apuesta por Barcelona, pero los posconvergentes tienen la intención de tomar una decisión antes del 30 de mayo, cuando está convocada una convención municipalista en Vilafranca del Penedès, como explicó EL PERIÓDICO, en la que la formación quiere dejar todo a punto para las elecciones. No quieren llegar a ello sin alcaldable, tras la batería de nombres que han ido sonando en los últimos meses.

Larga lista de sondeados

A quien más se ha insistido es al exconseller Joaquim Forn, pero tras su paso por la cárcel por su participación en el referéndum del 1 de octubre, ha rechazado por completo volver a la primera línea política. El nombre del expresident Artur Mas también ha estado sobre la mesa y él mismo ha explicado en público que fue sondeado por algún dirigente de Junts, aunque su relato de los hechos difiere del de la cúpula del partido.

Según expuso públicamente el secretario general, Jordi Turull, fueron personas del entorno de Mas las que hicieron llegar a la dirección que el expresident estaba dispuesto a ser candidato y que fue entonces cuando decidió preguntarle si era verdad. Eso implica que no fue un ofrecimiento previo de la formación, sino una consecuencia de lo que se rumoreaba. Pero, fuera como fuera, Mas declinó la propuesta.

También se le ofreció la candidatura hasta dos veces a Tatxo Benet, que acabó rechazando el ofrecimiento, y han circulado otros nombres como los de los exconsellers Josep Maria Argimon, Victòria Alsina o Jaume Giró o incluso el del exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas. Estos dos últimos nombres también fueron sondeados por Aliança Catalana, que sigue sin candidato en Barcelona para estos comicios.

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Más allá de la capital catalana, el partido inició la designación de candidatos municipales a finales de noviembre, cuando se aprobó el reglamento interno para ello. Sin embargo, no prevé tener cerrados todos los alcaldables hasta enero o febrero de 2027, aunque la formación quiere que el "gran grueso" esté confirmado antes de las vacaciones de verano con la mirada puesta en el cónclave municipalista del día 30.