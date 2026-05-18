Urkullu aboga por la coordinación europea y Aragonès defiende la creación de un ejército de la UE

El exlehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que la competitividad de Europa pasa por obtener una "autonomía estratégica" basada en la generación de economía productiva, riqueza y que debe ir acompañada de la sostenibilidad del modelo social de la Unión Europea (UE). Lo ha dicho en una conversación con el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, en el marco de las jornadas 'L'economia catalana en un món en fractura', organizadas en la Universitat de Vic e impulsadas y coordinadas por él.

Urkullu ha afirmado que la competitividad de Europa pasa por obtener una "autonomía estratégica" basada en la generación de economía productiva, riqueza y que debe ir acompañada de la sostenibilidad del modelo social de la Unión Europea. Ha añadido que esta autonomía estratégica se tiene que interpretar como consecuencia de la "dependencia que Europa ha tenido en lo militar de Estados Unidos y en lo energético de Rusia".

Así, ha asegurado que el multilateralismo internacional que se había visto hasta ahora está en "reconfiguración" y que una política de defensa europea sería una consecuencia de una determinada interpretación de la seguridad, aunque ha considerado realmente difícil que pueda existir un ejército europeo y cree que es más importante el nivel de coordinación.

En este sentido, Aragonès ha abogado por la creación de un ejército europeo ante la caída del "paraguas" de Estados Unidos que, señala, ha retirado su compromiso con la seguridad del continente.

El expresidente ha explicado que impulsar un ejército europeo no quiere decir construir más tanques y que hoy día "la seguridad va más de tecnología que de pólvora", un ámbito en el que cree que Catalunya puede aportar en campos como la biotecnología, la computación avanzada, la robótica y la computación cuántica.

En referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que una de las cosas positivas que puede traer su mandato es actuar como "acelerador" del proceso de integración europea, y ha añadido que Europa debe tomar conciencia de que se encuentra ante un punto de inflexión.

"Creo que es lo que tiene que permitir acelerarlo. Lo que pasa es que los estados y, además, estados-nación, como los europeos, tienen una inercia histórica muy fuerte y son muy complicados de mover", ha añadido.

Los presupuestos

Por otro lado, el expresidente de la Generalitat ha afirmado que "siempre es bueno" que haya presupuestos y se cumplan los acuerdos de investidura, en relación a la negociación de las cuentas entre el Govern y ERC. Así, ha dicho que es "importante" que se aprueben presupuestos aunque ha lamentado que esta cuestión se haya relativizado en los últimos años, y ha asegurado que no se trata solo de una cuestión operativa y de gestión pública, sino de revalidar la confianza del Parlament.

Además, se ha referido a la situación educativa de huelgas en Catalunya, que ha calificado de compleja: "La solución en parte pasa por un acuerdo, que es lo que me gustaría que hubiera, un acuerdo del Govern con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo, pero creo que el malestar de fondo también viene de cambios más profundos a nivel social", ha apuntado.

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Así, ha defendido que lo deseable sería un "acuerdo de país" en el ámbito educativo, y ha añadido que alcanzar este acuerdo es un reto porque se da una acumulación de diversos factores.