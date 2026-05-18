Diálogo en la UVIC
Urkullu aboga por la coordinación europea y Aragonès defiende la creación de un ejército de la UE
El expresident cree que "siempre es bueno" que haya presupuestos y se cumplan los acuerdos de investidura
El Govern y ERC pactan un plan de barrios para los municipios pequeños de 400 millones en cuatro años
El Gobierno y la Generalitat cerrarán acuerdos sobre infraestructuras, acción exterior y catalán en la bilateral del miércoles
El exlehendakari Iñigo Urkullu ha afirmado que la competitividad de Europa pasa por obtener una "autonomía estratégica" basada en la generación de economía productiva, riqueza y que debe ir acompañada de la sostenibilidad del modelo social de la Unión Europea (UE). Lo ha dicho en una conversación con el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, en el marco de las jornadas 'L'economia catalana en un món en fractura', organizadas en la Universitat de Vic e impulsadas y coordinadas por él.
Urkullu ha afirmado que la competitividad de Europa pasa por obtener una "autonomía estratégica" basada en la generación de economía productiva, riqueza y que debe ir acompañada de la sostenibilidad del modelo social de la Unión Europea. Ha añadido que esta autonomía estratégica se tiene que interpretar como consecuencia de la "dependencia que Europa ha tenido en lo militar de Estados Unidos y en lo energético de Rusia".
Así, ha asegurado que el multilateralismo internacional que se había visto hasta ahora está en "reconfiguración" y que una política de defensa europea sería una consecuencia de una determinada interpretación de la seguridad, aunque ha considerado realmente difícil que pueda existir un ejército europeo y cree que es más importante el nivel de coordinación.
En este sentido, Aragonès ha abogado por la creación de un ejército europeo ante la caída del "paraguas" de Estados Unidos que, señala, ha retirado su compromiso con la seguridad del continente.
El expresidente ha explicado que impulsar un ejército europeo no quiere decir construir más tanques y que hoy día "la seguridad va más de tecnología que de pólvora", un ámbito en el que cree que Catalunya puede aportar en campos como la biotecnología, la computación avanzada, la robótica y la computación cuántica.
En referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que una de las cosas positivas que puede traer su mandato es actuar como "acelerador" del proceso de integración europea, y ha añadido que Europa debe tomar conciencia de que se encuentra ante un punto de inflexión.
"Creo que es lo que tiene que permitir acelerarlo. Lo que pasa es que los estados y, además, estados-nación, como los europeos, tienen una inercia histórica muy fuerte y son muy complicados de mover", ha añadido.
Los presupuestos
Por otro lado, el expresidente de la Generalitat ha afirmado que "siempre es bueno" que haya presupuestos y se cumplan los acuerdos de investidura, en relación a la negociación de las cuentas entre el Govern y ERC. Así, ha dicho que es "importante" que se aprueben presupuestos aunque ha lamentado que esta cuestión se haya relativizado en los últimos años, y ha asegurado que no se trata solo de una cuestión operativa y de gestión pública, sino de revalidar la confianza del Parlament.
Además, se ha referido a la situación educativa de huelgas en Catalunya, que ha calificado de compleja: "La solución en parte pasa por un acuerdo, que es lo que me gustaría que hubiera, un acuerdo del Govern con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo, pero creo que el malestar de fondo también viene de cambios más profundos a nivel social", ha apuntado.
Así, ha defendido que lo deseable sería un "acuerdo de país" en el ámbito educativo, y ha añadido que alcanzar este acuerdo es un reto porque se da una acumulación de diversos factores.
- Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna
- Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
- Juanfran Pérez Llorca: 'Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación
- ¿Quién ganará las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de los sondeos
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El caso Montoro traspasa fronteras: el juez pide ayuda a Francia para tomar declaración al responsable de una de las empresas implicadas
- Un juez ordena a Mouliaá declarar en persona y ella recurre y se querella contra Errejón
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia