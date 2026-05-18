La 12a Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana de Barcelona del próximo fin de semana contará con más de 14.000 participantes

La 12a Cursa Diagonal DiR Guàrdia Urbana by Olistic de Barcelona, que se celebrará el 23 y 24 de mayo, el próximo fin de semana, contará con la participación de más de 14.000 corredores, superando los registros de las primeras 10 ediciones, informa el Ayuntamiento en un comunicado este lunes.

La competición incluye diferentes modalidades, entre las que destacan las pruebas de 5 y 10 kilómetros, que se celebrarán el domingo 24 con un recorrido que transcurre en gran parte por la avenida Diagonal, y la Cursa DiR Kids, el sábado 23 de mayo en los jardines de Piscines i Esports.

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Deporte solidario

La carrera también tendrá una vertiente solidaria ya que este año colabora con la fundación Xana y el programa Amics del Clínic. Por un lado, los 2 euros de la inscripción a la Cursa Kids y todas las donaciones voluntarias que se hagan en las inscripciones se darán a los proyectos de Xana, y por otro, las aportaciones voluntarias que se hagan en las inscripciones de las carreras de 5 y 10 kilómetros se destinarán a Amics del Clínic.