Última encuesta de las elecciones en Andalucía 2026: sondeos a pie de urna

Andalucía vota este domingo en unas elecciones autonómicas sin demasiado misterio en cuanto al vencedor, pero con una gran incógnita que ninguna encuesta ha despejado en los últimos dos meses. Los múltiples sondeos que se han publicado coinciden en que el presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, estaría al borde de repetir la mayoría absoluta que logró en 2022, pero no la tendría garantizada. En paralelo, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, podría obtener el peor resultado histórico de su partido. Son 6.812.902 los andaluces con derecho a voto y la cifra mágica de la noche serán los 55 escaños que otorgan la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

La Junta de Andalucía ofrecerá tres avances de participación, a las 11.30, 14.00 y 18.00 horas, que se podrán seguir, al igual que el escrutinio en tiempo real, en la web oficial de las elecciones al Parlamento de Andalucía y en la edición digital de EL PERIÓDICO. Al cierre de los colegios electorales, a las 20.00 horas, se darán a conocer los resultados de varios sondeos a pie de urna encargados por distintos medios de comunicación, como la televisión pública andaluza Canal Sur. La previsión es que los resultados definitivos puedan conocerse alrededor de las 23.00 horas.

Lo cierto es que todas las encuestas y las predicciones de EL PERIÓDICO y Predilect, han mantenido la misma tendencia: el PP podría revalidar o no la mayoría absoluta; el PSOE seguiría perdiendo escaños; Vox crecería ligeramente; Por Andalucía se mantendría casi igual; y Adelante Andalucía podría duplicar o triplicar escaños. Pero mientras populares, socialistas y Por Andalucía se han mantenido en horquillas relativamente similares en los últimos meses, los ultras han frenado su ascenso y Adelante Andalucía, en cambio, ha mejorado sus expectativas.

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Las horquillas que se manejaban dejarían a Moreno con, al menos, 52 diputados, pero le darían hasta 56, 57 o 58 escaños. La diferencia entre una cifra y otra es crucial porque de que llegue o no a 55 depende que pueda seguir gobernando sin necesidad de buscar apoyos. El PSOE de Montero obtendría, en el escenario más favorable, 30 escaños, los mismos que tiene ahora, pero podría bajar hasta los 25.

Las horquillas de Vox aún han sido más dispares, pues los ultras podrían llegar a los 19 diputados, pero también podrían perder uno de los 14 que tienen. A la izquierda del PSOE, Por Andalucía se movía entre 4 y 7 escaños (ahora tiene 5) y la subida más importante sería para Adelante Andalucía, que de 2 podría pasar hasta a 6 diputados y tener grupo parlamentario propio.

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Gráfico interactivo que muestra datos relevantes.

El promedio de todos los sondeos sitúa a Moreno en condiciones de reeditar a la baja una mayoría absoluta muy ajustada, de 55 escaños, duplicando a Montero, que se quedaría con 28 diputados. Vox subiría a 15 parlamentarios, solo uno más que ahora, y las dos marcas a la izquierda del PSOE empatarían a 5 asientos, con una ligera ventaja en porcentaje de voto para Por Andalucía.