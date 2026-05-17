¿Quién ha ganado las elecciones en Andalucía?

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Los candidatos a las elecciones andaluzas 2026: Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía)

Los candidatos a las elecciones andaluzas 2026: Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) / El Correo

Jose Rico

Jose Rico

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Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta.

En los siguientes mapas y gráficos puedes seguir en tiempo real la evolución del escrutinio y consultar los resultados de las elecciones en toda Andalucía, en cada provincia y en cada municipio.

Consulta en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con las Elecciones autonómicas en Andalucía

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