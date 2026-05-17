El PSOE respira tras crecer en votos y ante un Juanma Moreno sin mayoría absoluta en las elecciones andaluzas

"No son unos buenos resultados". La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha repetido en tres ocasiones esta frase para lamentar los datos de este 17M después de alcanzar un nuevo suelo histórico para los socialistas en el Parlamento de Andalucía. Pese a superar los votos de 2022 y las predicciones de las encuestas, la formación ha perdido dos escaños para quedarse en 28 diputados.

La caída del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha perdido cinco diputados y se ha quedado sin su ansiada mayoría de estabilidad que le permitiría gobernar en solitario otros cuatro años más. "No hay que estar para nada serios", decían algunos de los militantes, ante las caras largas y el silencio antes de la llegada de la candidata de la formación al tradicional encuentro con la prensa tras conocer los resultados.

"Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros", ha asegurado la líder del PSOE-A, que ha sido recibida por los suyos entre aplausos y no ha permitido preguntas por parte de los periodistas. Montero ha explicado que su formación convocará en los próximos días "los órganos oportunos para seguir haciendo ese análisis electoral", será entonces cuando la candidata socialista responda a las dudas de la prensa.

El PSOE crece en votos

Pese a todo, los socialistas respiran tras superar el número de votos obtenido en las pasadas elecciones de 2022. Los socialistas se conformaban con no caer o, al menos, con no caer tanto como preveían las opciones. De hecho, la derrota no ha sido tan dura como las encuestas vaticinaban, algunas de las cuales llegaban a darles 24 escaños. A esto se suma, que los populares no han obtenido su ansiada mayoría de estabilidad.

En el PSOE rozaron el "éxito" que suponía no perder más de un escaño y que el todavía presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no alcanzara la mayoría absoluta. Así lo aseguraron durante gran parte de la noche desde el equipo de la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, que no ha hecho declaraciones a la prensa antes de que terminara el escrutinio.

En todo momento, Montero ha hablado en primera persona del plural sobre las acciones a realizar por el grupo parlamentario en el futuro más próximo. Aun así, no ha confirmado nada respecto a si ella lo liderará, un extremo que desde el PP han puesto en duda después de que esta decidiera no abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados, algo que ha defendido que hace para no perder su plaza como funcionaria.

El PSOE enfrenta una legislatura con un panorama "distinto"

La exvicepresidenta del Gobierno, que no ha señalado si ha mantenido una conversación con el presidente, Pedro Sánchez, sí que ha puntualizado que le ha transmitido a Moreno su enhorabuena y ha subrayado que harán "oposición al gobierno de las derechas para que podamos conservar el patrimonio público que tiene Andalucía", como ha repetido en múltiples ocasiones durante la campaña.

Aunque Montero ha señalado que el PSOE "siempre sale a ganar" las elecciones, desde su partido recuerdan una y otra vez que la derecha ha perdido escaños y ponen el foco en las decisiones que tomen el dirigente popular y el candidato de Vox, Manuel Gavira: el primero se negaba a gobernar con los de Santiago Abascal y el segundo defendía que no apoyaría un gobierno de Moreno si no obtenían un cargo en su ejecutivo.

El PSOE no va a dar descansar. Este mismo lunes, San Vicente ha convocado una reunión de su ejecutiva autonómica para analizar lo ocurrido. El panorama al que se enfrentan "es distinto" al que han tenido en los últimos cuatro años, como ellos mismos sostienen. Así, confían en que la labor de oposición les dé más frutos en la próxima legislatura de los que han podido obtener en la última, donde la mayoría absoluta marcaba los tiempos.