ELECCIONES ANDALUZAS
El primer voto del 17M: Antonio Maíllo acude a las urnas en "un día de esperanza" para pedir "el cambio" en Andalucía
El líder de la coalición que agrupa formaciones como Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida, ha votado a las 10 de la mañana en Sevilla, donde ha agradecido la labor de los 5.225 apoderados que están distribuidos por la comunidad
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Rocío Soler Coll
Hace solo unos meses, Antonio Maíllo, candidato de la coalición Por Andalucía, se convirtió en la imagen del consenso para siete formaciones políticas de la izquierda. Unió lo que muchos creían imposible: Podemos, Movimiento Sumar e Izquierda Unida. El líder nacional de la última formación asumió el liderazgo de la coalición, que se formó en el último momento, tan solo un mes antes de que se convocaran las elecciones del 17M. Esta mañana, bajo un cielo limpio, Maíllo ha dado el último paso de esta intensa campaña: ejercer su derecho a voto.
Lo ha hecho a las 10 de la mañana, convirtiéndose en el primer candidato en llegar a las urnas. La entrada del Colegio Salesiano Santísima Trinidad, próximo al barrio sevillano de San Julián, estaba abarrotada de cámaras y micrófonos de los medios de comunicación que esperaban la llegada del líder de la coalición. Puntual, ha aparecido por la puerta acompañado de su equipo. "Me gusta votar temprano", ha reconocido.
Lo primero ha sido saludar a los apoderados que también esperaban en la entrada. En total, tal como ha informado el propio Maíllo, son 5.225 los voluntarios distribuidos por toda la comunidad autónoma. "Es un número extraordinario que refleja la expansión que tenemos por todo el territorio", ha abundado. Ha dado abrazos y ha estrechado manos. Se ha parado a saludar uno a uno y con una sonrisa de agradecimiento, pues ellos son quienes pasarán el día como voluntarios de la formación en los colegios electorales andaluces. "Quiero agradecer su empeño, trabajo e ilusión en la campaña, junto con militantes de las diferentes organizaciones".
En palabras del político, este 17M está siendo "un gran día". Por la temperatura, el “fresquito” y el sol -a lo que ha hecho referencia varias veces- pero sobre todo, por ser "un día de esperanza" para "un cambio". "Hago un llamamiento de movilización para que la gente venga a votar y que se decida lo que la sociedad andaluza quiere para los próximos cuatro años. Y que esa querencia sea una propuesta de cambio, ilusión y esperanza por Andalucía", ha manifestado.
En ese sentido, Maíllo ha invitado a los andaluces a que reflexionen sobre qué quieren para los próximos cuatro años de Andalucía. "Nosotros, como sabéis, queremos la defensa de lo común, para que la gente tenga seguridad, certidumbre y tranquilidad en la vida. Y felicidad, que es a lo que aspiramos todos y todas", ha concluido el líder.
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