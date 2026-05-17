Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eurovisión 2026BarcelonaBrote aviónHyroxPrimitivaDrones ucraniaTita CerveraCandidatos Elecciones AndalucíaSondeos AndalucíaLas Hijas de Felipe
instagramlinkedin

Elecciones andaluzas

La participación en Andalucía alcanza el 37,2% a las 14 horas, casi 3 puntos más que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

Javier Vendrell Camacho

EFE

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La participación en las elecciones andaluzas ha alcanzado el 37,2 % a las 14.00 horas, 2,96 puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022, del 34,24 %, según los datos recabados de la página web habilitada por la Junta de Andalucía para el desarrollo del proceso electoral.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
  2. Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
  3. El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Juanfran Pérez Llorca: 'Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación
  6. ¿Quién ganará las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de los sondeos
  7. El caso Montoro traspasa fronteras: el juez pide ayuda a Francia para tomar declaración al responsable de una de las empresas implicadas
  8. Un juez ordena a Mouliaá declarar en persona y ella recurre y se querella contra Errejón

La participación en Andalucía alcanza el 37,2% a las 14 horas, casi 3 puntos más que en 2022

La participación en Andalucía alcanza el 37,2% a las 14 horas, casi 3 puntos más que en 2022

ERC ve los presupuestos como una "herramienta indispensable" para dar respuesta a los docentes

ERC ve los presupuestos como una "herramienta indispensable" para dar respuesta a los docentes

Elecciones en Andalucía, en directo | La participación en las elecciones andaluzas a las 14 horas es del 36,85%, más de dos puntos y medio más que en 2022

Elecciones en Andalucía, en directo | La participación en las elecciones andaluzas a las 14 horas es del 36,85%, más de dos puntos y medio más que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

La participación en Andalucía es del 15,10% a las 11:30 horas, casi igual que en 2022

Los Comuns exigen al Govern una "propuesta" para los docentes pero no condicionan los presupuestos

Los Comuns exigen al Govern una "propuesta" para los docentes pero no condicionan los presupuestos

Juanma Moreno acude a las urnas con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"

Juanma Moreno acude a las urnas con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"

Las elecciones andaluzas, en imágenes

Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía

Los andaluces ejercen su derecho a voto para elegir al presidente de la Junta de Andalucía