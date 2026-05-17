Juanma Moreno acude a las urnas con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"

En Málaga, a media mañana y con "muy buenas sensaciones". El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha acudido este domingo junto a su mujer, Manuela Villena, al Colegio Sagrado Corazón de Málaga para ejercer su derecho a voto. Lo ha hecho con una constante sonrisa, aunque con la cautela de quien se juega la mayoría absoluta para este próximo mandato. De hecho, el propio Moreno ha advertido de que en este momento “todo está abierto”.

Durante su visita al colegio electoral, Moreno ha apelado a los ciudadanos para que acudan a las urnas y decidan qué quieren para Andalucía durante los próximos cuatro años. Lo ha hecho deseando que la jornada electoral se desarrolle con “mucha participación” y sin incidencias graves. “He recibido mucho cariño a lo largo y ancho de toda la geografía andaluza y especialmente en los últimos días, sin incidentes destacables, y he visto mucha ilusión en torno al proyecto que tengo el honor de liderar y por tanto con opciones, aunque también soy consciente de que es muy difícil”, ha señalado.

Moreno ha insistido en que “cualquier escenario está abierto”, ya que, según ha apuntado, se van a jugar “muchos restos” en las provincias. Por ello, ha pedido a los andaluces que participen y que elijan “libremente por lo que consideren más oportuno, más interesante y más importante para su vida, para su estabilidad, para su convivencia y para su futuro”.

El presidente andaluz ha destacado también la expectación que generan estas elecciones autonómicas por el peso de Andalucía en el conjunto del país. Ha recordado que la comunidad es la tercera economía de España y la más poblada, por lo que, según ha dicho, lo que ocurra en esta tierra “también evidentemente condiciona otras cosas”.

El voto de los jóvenes

Moreno ha tenido además un mensaje para los jóvenes que votan por primera vez en estos comicios. Les ha animado a hacerlo con “ilusión”, con “esperanza” y “de una manera bonita para que lo puedan recordar a lo largo de toda su vida”.

El candidato del PP-A también se ha referido, en tono distendido, a quienes este domingo tienen comuniones. Les ha pedido que acudan antes a votar porque después da “mucha pereza”.

Moreno ha acudido al colegio electoral junto a su mujer, Manuela Villena, y sus tres hijos. También ha estado acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera y candidata por la provincia, Carolina España; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo; y la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro.

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Tras votar, Moreno se ha desplazado a desayunar en una cafetería de Málaga con su mujer, sus hijos, amigos y compañeros del partido. Por la tarde viajará a Sevilla para seguir la jornada electoral desde la sede regional del PP-A, situada en la calle San Fernando, a partir de las 20.00 horas.