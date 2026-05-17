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EUROVISIÓN

"Que la guerra no me sea indiferente": la canción que abre otra polémica entre Pedro Sánchez e Israel

El presidente del Gobierno publicó en sus redes, durante la celebración de Eurovisión, la versión de Ana Belén

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, le contestó en el tuit que felicitó al representante de su país

Imagen de la actuación de Ana Belén compartida por Pedro Sánchez

Imagen de la actuación de Ana Belén compartida por Pedro Sánchez / RTVE

David López Frías

David López Frías

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"Que la guerra no me sea indiferente". Es el texto que Pedro Sánchez subió a sus redes sociales durante la celebración del Festival de Eurovisión, en cuya última edición no ha participado España, junto a Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia, como protesta contra Israel.

La frase es el arranque de la canción Sólo le pido a Dios, obra del argentino León Gieco pero popularizada en España por Ana Belén. El tuit iba acompañado por la interpretación del tema que la cantante hizo durante el programa La casa de la música, espacio emitido en sustitución del festival internacional.

El programa, que alcanzó solamente el 9,2% de la audiencia de la noche (por detrás de 'La Voz Kids', que obtuvo un 12,6% y la película "Jungle Cruise" en Cuatro, que logró un 10%), fue presentado por Jesús Vázquez y contó con actuaciones de Raphael, Fangoria y la mencionada Ana Belén, cuya actuación fue compartida por el presidente del Gobierno.

Mensaje en RTVE

Justo antes del inicio del festival, RTVE publicó un rótulo en español y en inglés durante 20 segundos, de apoyo a Palestina. "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y Justicia para Palestina", afirmaba el mensaje de la televisión pública española transmitido este sábado en La 1 a las 21:00 horas.

Israel, no obstante, fue uno de los países triunfadores del certamen internacional, quedando segundo por detrás de la sorprendente ganadora, Bulgaria. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, publicó tras el evento un tuit felicitando a Noam Bettan representante de su país y mencionando directamente a Pedro Sánchez.

"En nombre del sistema de defensa y de los soldados de las FDI, felicito a Noam Betan por su enorme logro al obtener el segundo lugar en Eurovisión, frente a la campaña de incitación y difamación de @sanchezcastejon y sus aliados. Actuaste como un héroe, trajiste honor y orgullo al Estado de Israel, y alegraste a los soldados de las FDI que luchan por su seguridad, así como a todos los ciudadanos de Israel. ¡El pueblo de Israel vive!"

El intercambio de mensajes en redes sociales no es más que el último de los encontronazos entre Pedro Sánchez y el ejecutivo israelí. El presidente español ya había calentado la previa del festival en sus redes sociales, subiendo un tuit en el que explicaba los motivos de la ausencia española en la edición de Eurovisión de 2026.

Noticias relacionadas y más

"Este año va a ser diferente. Hace meses, como sabéis, la Corporación Pública de RTVE tomó una decisión que creo que es coherente y además necesaria, y es plantarse ante la injusticia. Por eso, España no participa en el Festival de Eurovisión, porque nuestro compromiso con los derechos humanos y con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura".

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