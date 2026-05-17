Últimos escaños de las elecciones de Andalucía 2026, en directo: quién puede ganar o perder un diputado en cada provincia

Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta. Para llegar a esa cifra, de la que depende la mayoría absoluta del PP, cada voto puede ser crucial porque los márgenes para conseguir el último diputado de cada circunscripción son muy estrechos.

En el siguiente gráfico puedes consultar en tiempo real cómo se reparten los escaños en cada provincia y quién tiene el último diputado en cada momento, así como el partido que está más cerca de hacerse con ese último asiento y cuántos votos necesita para lograrlo.