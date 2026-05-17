En tiempo real
Últimos escaños de las elecciones de Andalucía 2026, en directo: quién puede ganar o perder un diputado en cada provincia
DIRECTO | Elecciones en Andalucía: última hora en directo
MULTIMEDIA | Las elecciones de Andalucía, en gráficos, mapas y datos clave
Los colegios electorales en Andalucía han cerrado a las 20.00 horas y el escrutinio de las elecciones autonómicas ya está en marcha. En juego están los 109 escaños que forman el Parlamento andaluz y número mágico del recuento son los 55 diputados que otorgan la mayoría absoluta. Para llegar a esa cifra, de la que depende la mayoría absoluta del PP, cada voto puede ser crucial porque los márgenes para conseguir el último diputado de cada circunscripción son muy estrechos.
En el siguiente gráfico puedes consultar en tiempo real cómo se reparten los escaños en cada provincia y quién tiene el último diputado en cada momento, así como el partido que está más cerca de hacerse con ese último asiento y cuántos votos necesita para lograrlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Juanfran Pérez Llorca: 'Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación
- ¿Quién ganará las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de los sondeos
- El caso Montoro traspasa fronteras: el juez pide ayuda a Francia para tomar declaración al responsable de una de las empresas implicadas
- Un juez ordena a Mouliaá declarar en persona y ella recurre y se querella contra Errejón