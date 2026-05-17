ERC ve los presupuestos como una "herramienta indispensable" para dar respuesta a los docentes

Después de una semana de huelgas en las aulas que continuarán este lunes con un paro en Barcelona, los socios del Govern presionan para que las demandas de los docentes queden incluidas en los presupuestos de Salvador Illa. A las puertas de una semana decisiva para las cuentas, después de que los republicanos hayan encarrilado las negociaciones con el Govern, ERC ha avisado de que el presupuesto es la "herramienta indispensable" para poder dar respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos, que piden un aumento salarial y más recursos para atender la diversidad.

"Compartimos las demandas de los maestros y las estamos trabajando también con el Govern. Veremos cómo avanza y termina la negociación presupuestaria, pero que todo el mundo tenga claro que es precisamente el presupuesto la herramienta indispensable para poder darles respuesta y acabar con todas las excusas del gobierno", ha advertido el portavoz del partido, Isaac Albert, en las redes sociales.

Su respuesta llega como consecuencia de la petición del sindicato USTEC, que este sábado instó a ERC y a los Comuns a exigir que sus reivindicaciones estén incluidas en la negociación de las cuentas. Los Comuns también han instado al Govern a acudir con una propuesta firme a la reunión con los sindicatos educativos del próximo martes, aunque han evitado condicionar esta cuestión al apoyo de su grupo parlamentario a los presupuestos de Salvador Illa. En declaraciones a la prensa, la líder de la formación, Jéssica Albiach, se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo.

"Creo que lo más difícil ya lo hemos conseguido, que es que vuelvan a sentarse el Govern y los sindicatos. Yo no contemplo un escenario en el que el Govern sea incapaz de llegar a un acuerdo con la comunidad educativa", ha sostenido, desde Viladecans.

Todo ello después de una semana de huelgas -una general y tres territoriales-, en la que el Govern finalmente ha retomado la negociación. No obstante, las posiciones entre el Executiu y los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT siguen alejadas. Por ello, Educació ha citado a los sindicatos partidarios de mejorar el pacto firmado en marzo con CCOO y UGT a una nueva reunión el próximo martes para tratar de desencallar el conflicto.

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A la espera de la propuesta que pueda hacer el departamento, y que los sindicatos exigen conocer ya el lunes, se mantienen las huelgas previstas para mayo y junio. El próximo paro será este lunes en Barcelona.