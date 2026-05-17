Las elecciones andaluzas del 17-M en cifras: 14.500 policías, 93.000 personas convocadas a las mesas y 6,8 millones de votantes

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas este 17 de mayo, es decir en torno a 170.000 personas más de los que pudieron votar hace cuatro años debido al aumento del censo de población. De ellos, 368.858 votarán por primera vez en unas elecciones andaluzas dado que han cumplido la mayoría de edad después de 2022.

Para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones las administraciones tienen organizados 3.757 colegios electorales con más de 10.000 mesas repartidas por los 785 municipios que forman la comunidad autónoma andaluza.

Además, se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a las 125 candidaturas presentadas (Almería y Málaga son las que más tienen) y en torno a siete millones de sobres. Entre impresos y documentación electoral, el coste ha ascendido a 1,2 millones de euros.

Escenario diferente a 2022

En las últimas elecciones autonómicas en 2022 estaban llamados a las urnas 6,6 millones de andaluces, la campaña arrancó con un 25% de indecisos según la última encuesta que publicó el CIS y se alcanzó una cifra de abstención de 2,9 millones de personas, más de un 43%. En este escenario, el PP, con una campaña centrada en el voto útil y un PSOE centrado en atacar a Vox, consiguió que Juanma Moreno alcanzara una mayoría absoluta histórica con 58 diputados y 1,5 millones de sufragios. Los socialistas se quedaron en su suelo electoral con 30 diputados.

El escenario de partida ahora ha variado. La comunidad autónoma tiene 170.000 votantes más este 17M (6,8 millones), la encuesta del CIS refleja una indecisión que apenas llega al 13%, y son muchos los indicadores que apuntan a un posible aumento de la participación que le acerque más a los datos que suelen alcanzarse en unas elecciones generales.

En las mesas electorales estarán 31.209 miembros titulares, a los que se suman los suplentes, que ascienden a 62.418. En total, más de 93.000 personas han sido movilizadas a formar parte de los comicios autonómicos este 17M.

A ellos se suman los secretarios generales de los 785 ayuntamientos andaluces como delegados y delegadas de las Juntas Electorales de Zona y personal colaborador. La Policía Local tendrá activos 2.176 efectivos en la comunidad. De la Junta de Andalucía habrá representantes de la Administración ( 4.379) y miembros de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía (206).

Casi 15.000 efectivos vigilarán que todo salga bien

Un total de 14.583 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizarán el correcto desarrollo de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía, según ha informado la Delegación del Gobierno.

La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en todo el territorio andaluz, mientras que la Policía Nacional aportará 5.584 funcionarios para garantizar la vigilancia y el normal desarrollo de la jornada en los 3.757 locales electorales habilitados.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado en una nota de prensa que “la labor conjunta y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados, que tienen como objetivo garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía”.

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Por su parte, el consejero de la Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha agradecido a los miembros del operativo "su contribución a la seguridad del proceso y, por supuesto, la colaboración de todas las Administraciones para la aportación de este importantísimo número de agentes de seguridad".