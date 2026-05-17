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Elecciones andaluzas
Elecciones en Andalucía, en directo: última hora y novedades de la jornada electoral
Andalucía abre el camino hacia las próximas elecciones generales con un Juanma Moreno centrado en esquivar la dependencia de Vox, un PSOE que afronta la cita entre dudas y desgaste, y una Adelante Andalucía que aspira a convertirse en la gran incógnita de la noche electoral
Ha llegado la hora de la verdad. Andalucía se enfrenta este 17 de mayo a una nueva cita con las urnas para responder a una cuestión directa: quién debe ocupar la Presidencia de la Junta durante los próximos cuatro años.
Los comicios andaluces ponen a examen la gestión del PP tras siete años al frente. Juanma Moreno busca revalidar la mayoría que logró en 2022 para seguir gobernando en solitario, mientras trata de alejarse de Vox. Enfrente tienen a la candidata socialista, María Jesús Montero, que confía en mejorar los resultados de 2022, cuando el PSOE cayó a 30 diputados, su mínimo histórico.
Las formaciones a la izquierda del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía pueden ser la gran sorpresa de la noche, pues los sondeos les dan el triple de lo que tenían.
Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Andalucía:
Gloria Pérez
Andalucía se examina bajo la atenta mirada de todo el país
Andalucía examina hoy a sus líderes políticos en las urnas con una pregunta simple: "¿Quién quieres que sea el próximo presidente o presidenta de la Junta?". La prueba es tipo test, pero no sencilla. Como siempre, habrá quienes hayan estudiado a fondo los programas electorales a lo largo de estas dos semanas de campaña para no errar en el voto y quienes ejerzan su derecho a ciegas. Lo que el pueblo andaluz evalúa este 17 de mayo son cuatro años de legislatura de un Partido Popular que se instaló en San Telmo hace siete y que arrebató a los socialistas el feudo autonómico que históricamente les había pertenecido. Su candidato a la reelección no es otro que un Juanma Moreno con sed de revalidar la amplia confianza que le otorgaron los suyos en 2022 y que le permitió dirigir en solitario. Casi un lustro después, parece que el debate se vuelve a situar en el mismo punto. PP y Vox se han casado en dos comunidades autónomas en apenas medio año. Moreno, por si acaso, ha marcado distancias y se afana en apelar al electorado indeciso para evitar el matrimonio con la "prioridad nacional" y el "sentido común" de los de Abascal.
Jose A. Rico
Los datos clave de las autonómicas, en mapas y gráficos
Andalucía culmina este domingo el ciclo electoral del último semestre y sitúa a la derecha ante la posibilidad de completar el pleno de gobiernos autonómicos, después de conseguirlo en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Las urnas resolverán dos grandes incógnitas: si el PP revalida o pierde la mayoría absoluta y si el PSOE encaja su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años o logra salvar los muebles.
Abren los colegios electorales
Los colegios electorales de las elecciones autonómicas en Andalucía abren a esta hora. Son un total de 3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales, que estarán atendidas por 31.209 miembros titulares y 62.418 suplentes.
Rafa Aranda
El cerebro de las elecciones andaluzas: inteligencia artificial para agilizar el recuento y máxima seguridad frente a ciberataques y apagones durante el 17M
Sevilla será el centro neurálgico del recuento de votos de las próximas elecciones andaluzas del 17M. En el Pabellón de la Navegación, en la Isla de la Cartuja, se ha ubicado el Centro de Difusión de Datos, donde acabarán llegando este domingo todas las cifras de votaciones que sean enviadas desde las 10.403 mesas electorales distribuidas en 3.759 colegios electorales de toda la comunidad autónoma. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha visitado este viernes el edificio y ha presentado las principales novedades del dispositivo diseñado, en el que se ha introducido de lleno el uso de la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la experiencia procesos electorales anteriores.
Lee la noticia completa.
El voto de los candidatos
Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto, según los datos facilitados a Europa Press por las diferentes fuerzas políticas.
El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10,30 horas. El actual presidente del ejecutivo andaluz es el cabeza de lista por la provincia malagueña.
Por su parte, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11,00 horas.
Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10,00 horas.
Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas.
Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10,30 horas. El candidato de Adelante Andalucía estará acompañado por su madre a la hora de votar.
Un dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes
En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación. El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de 206 agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales
Para las elecciones, se han dispuesto 3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales, que estarán atendidas por 31.209 miembros titulares y 62.418 suplentes. Por provincias, Almería contará con 849 mesas electorales, en Cádiz serán 1.547; 954, en Córdoba; 1.142, en Granada; 662, en Huelva; 869, en Jaén; 1.772, en Málaga, y 2.607 en Sevilla.
Los candidatos
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura -PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-. Las otras formaciones que han registrado candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.
Decimoterceras elecciones autonómicas en Andalucía
Andalucía celebra hoy sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
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