Delitos de odio
Detenida una mujer por colocar adhesivos y realizar pintadas xenófobas en Roquetes
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EL PERIÓDICO
Los Mossos d’Esquadra detuvieron, el pasado 8 de mayo, a una mujer de 28 años como presunta autora de un delito de odio y discriminación y un delito de daños, en el marco de una investigación desarrollada por el Área de Información de las Terres de l’Ebre y con la colaboración de la Policía Local de Roquetes.
La investigación se inició a raíz de unos hechos ocurridos durante el mes de abril en la localidad ebrense, donde la detenida, presuntamente, habría colocado adhesivos y realizado pintadas de carácter xenófobo dirigidas, principalmente, contra la comunidad musulmana. La mayor parte de estas acciones se concentraron en un parque infantil, hecho que generó un notable rechazo social e institucional.
En el transcurso de la investigación, y coincidiendo con el día de la detención, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de la investigada, donde se intervinieron diversos indicios relacionados con los hechos. Entre el material localizado, constaban elementos que evidenciarían su vinculación con la ideología nacionalsocialista, así como su pertenencia a la organización Núcleo Nacional. La detenida pasó a disposición judicial el 9 de mayo.
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