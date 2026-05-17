Los Comuns exigen al Govern una "propuesta" para los docentes pero no condicionan los presupuestos

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado al Govern a acudir con una propuesta firme a la reunión con los sindicatos educativos del próximo martes, después de una semana de movilizaciones que continuará este lunes en Barcelona. "No están pidiendo privilegios, lo que están pidiendo son recursos para poder hacer su trabajo", ha defendido Albiach. No obstante, se ha mostrado convencida de que habrá un acuerdo y ha evitado condicionar esta cuestión al apoyo de su grupo parlamentario a los presupuestos de Salvador Illa.

Así, en declaraciones desde Viladecans, la presidenta del grupo parlamentario ha respondido a la petición hecha por el sindicato USTEC, que este sábado instó a ERC y a los Comuns a exigir que sus reivindicaciones estén incluidas en la negociación de las cuentas. "Creo que lo más difícil ya lo hemos conseguido, que es que vuelvan a sentarse el Govern y los sindicatos. Yo no contemplo un escenario en el que el Govern sea incapaz de llegar a un acuerdo con la comunidad educativa", ha sostenido.

El "acuerdo de país" de Junts

Por otra parte, Albiach no ha querido coger el guante de la propuesta de Junts, que este sábado pidió un gran acuerdo de país para la educación. Albiach ha pedido coherencia y ha apuntado que "buena parte de la situación de desinversión e infrafinanciación en el mundo educativo es consecuencia de los recortes que en su momento practicó Convergència i Unió, que son Junts ahora".

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, durante un pleno del Parlament / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press

Con todo, a las puertas de una semana decisiva para la cuestión después de que los republicanos hayan encarrilado las negociaciones con el Govern, los Comuns han señalado que las cuentas "necesitan más ambición y sentido de país". El grupo parlamentario liderado por Albiach llegó a un acuerdo presupuestario con el Govern en febrero, sin embargo, ya advirtió que buscaría renegociarlo cuando el Executiu retiró el proyecto al no contar con el apoyo de ERC.

Albiach, que tiene prevista una reunión con el Executiu este próximo lunes, ha advertido de que no quiere marcarse ningún calendario y que primero necesitará evaluar bien todas las propuestas del Govern. "Parece que el Govern ahora mismo tiene una cierta prisa para poder aprobar el presupuesto", ha dicho en declaraciones en Viladecans, con motivo de la feria de Sant Isidre.

Las condiciones de los Comuns

Los Comuns piden dar "un salto real" en vivienda y reclaman 2.500 millones de euros para hacer políticas de vivienda, entre recursos propios y directos de la Generalitat y del Institut de Finances de Catalunya (ICF). Albiach también ha apuntado a que la dotación el Pla de Barris debe duplicarse cada año y ha pedido sacar adelante de forma "urgente y necesaria" una ley en Parlament para acelerar la reconversión de oficinas y locales comerciales

También ha reclamado impulsar una ley en el Parlament, que posteriormente se llevaría al Congreso, para aplicar la tasa Zucman, y que obligaría a los patrimonios de más de 100 millones de euros a destinar "como mínimo el 2% a impuestos".

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En el ámbito de la movilidad, tal y como explicó EL PERIÓDICO, los Comuns reclaman que se retire la R-Aeroport, el tren lanzadera que conectará el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat y que las plataformas de usuarios denuncian que beneficiará a los turistas en detrimento de los pasajeros habituales. Según Albiach, esta vía no puede ser exclusivamente un tren para turistas, sino que debe poder ser utilizada por los vecinos y llegar al Vallès Occidental y al Oriental.