Sánchez deja atrás a Aznar y sueña con Felipe

Este sábado, Pedro Sánchez supera a José María Aznar como el segundo presidente con más tiempo al frente del Gobierno en España, un récord que sigue ostentando con 13 años, 5 meses y 3 días Felipe González.

El mandato de Sánchez ha estado acusado de inestabilidad desde que llegó a La Moncloa el 1 de junio de 2018 por una moción de censura y desbancó a Mariano Rajoy con unos apoyos parlamentarios que hasta entonces no se habían visto ir de la mano.

Luego llegaron los gobiernos de coalición con Podemos y Sumar tras investiduras de complejas sumas aritméticas. De ahí que la inestabilidad, como también la ausencia de credibilidad, sea una constante crítica a sus ejecutivos. Algo que es compatible con que sea uno de los presidentes más veteranos en la Unión Europea.

Cuestión de Estado

13/05/2026 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez junto a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un mitin de campaña. POLITICA ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS / ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS / Europa Press

Un presidente que ha sorteado crisis inéditas puede tener ante sí que capear políticamente un asunto no menor si se cumplen los pronósticos y el PSOE ahonda aún más su crisis electoral en Andalucía. No hay excusa que aparte a Sánchez del resultado electoral de los socialistas este domingo en la comunidad más poblada de España.

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Su camino para alcanzar a Felipe González pasa por saber recomponer al partido y a su figura del ciclo electoral que ahora acaba y da el pistoletazo de la etapa que concluirá en unas las generales que serán cuando él decida.