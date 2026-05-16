Cuestión de Estado
Sánchez deja atrás a Aznar y sueña con Felipe
Sánchez se acerca a los ocho años en Moncloa sin sucesor natural en el PSOE y como candidato a la reelección
Este sábado, Pedro Sánchez supera a José María Aznar como el segundo presidente con más tiempo al frente del Gobierno en España, un récord que sigue ostentando con 13 años, 5 meses y 3 días Felipe González.
El mandato de Sánchez ha estado acusado de inestabilidad desde que llegó a La Moncloa el 1 de junio de 2018 por una moción de censura y desbancó a Mariano Rajoy con unos apoyos parlamentarios que hasta entonces no se habían visto ir de la mano.
Luego llegaron los gobiernos de coalición con Podemos y Sumar tras investiduras de complejas sumas aritméticas. De ahí que la inestabilidad, como también la ausencia de credibilidad, sea una constante crítica a sus ejecutivos. Algo que es compatible con que sea uno de los presidentes más veteranos en la Unión Europea.
Un presidente que ha sorteado crisis inéditas puede tener ante sí que capear políticamente un asunto no menor si se cumplen los pronósticos y el PSOE ahonda aún más su crisis electoral en Andalucía. No hay excusa que aparte a Sánchez del resultado electoral de los socialistas este domingo en la comunidad más poblada de España.
Su camino para alcanzar a Felipe González pasa por saber recomponer al partido y a su figura del ciclo electoral que ahora acaba y da el pistoletazo de la etapa que concluirá en unas las generales que serán cuando él decida.
Suscríbete para seguir leyendo
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- Juanfran Pérez Llorca: 'Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Illa no cede ante el pulso de los profesores y emplaza a los sindicatos a la reunión del jueves
- Un juez ordena a Mouliaá declarar en persona y ella recurre y se querella contra Errejón
- Una publicación de Defensa evalúa el 'riesgo planetario' de colisión de un meteorito con la Tierra