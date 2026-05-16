Viaje institucional a California
Illa promueve Catalunya en Hollywood como plató para rodar películas: "Hay proyectos a medio plazo"
El president de la Generalitat se reúne con responsables de Disney, Lionsgate e Infinity Wars en Los Ángeles para abrir paso al Catalunya Media City, el futuro hub de Les Tres Xemeneies
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El president de la Generalitat, Salvador Illa, busca un final de su viaje institucional a California 'de película'. No solo porque espera estar en estos momentos en la antesala del acuerdo de presupuestos con ERC, asunto que maneja con cautela pese a estar a más de 9.000 kilómetros de Barcelona, sino porque en su afán de abrir paso a nuevas inversiones ha centrado el último tramo de su estancia en el país americano en promover Catalunya como gran plató para rodar series y películas. "Nos han expresado proyectos que a medio plazo trabajaremos para hacer realidad", ha asegurado el president, que se ha reunido con grandes gigantes de la producción audiovisual como Disney, Lionsgate e Infinity Wars.
Su principal carta de presentación ha sido ponerles encima de la mesa el proyecto del Catalunya Media City, el futuro hub de producción, investigación, formación e innovación en los sectores audiovisual, digital y del videojuego que busca convertirse en un polo internacional de referencia en el sur de Europa y que estará ubicado en las Tres Xemeneies, en Sant Adrià de Besòs. "Este hub puede ser una buena plataforma para desarrollar sus proyectos en Catalunya", ha sostenido.
Disney es un gigante de la industria del entretenimiento y fábrica de miles de películas taquilleras, además de casa del icónico Mickey Mouse. Lionsgate es una de las compañías de producción cinematográfica más importantes de Hollywood. Sin ir más lejos, está detrás de la recién estrenada 'Michael' y de otros films como 'La la land' o series como 'Los Juegos del Hambre'. Y en cuanto a Infinity Wars, es un estudio norteamericano de videojuegos conocido sobre todo por haber creado la saga 'Call of Duty'.
Un terreno ya conocido
Illa se ha reunido con responsables de las tres compañías con sede en Los Ángeles, encuentros breves pero, según ha relatado, fructíferos. "Todas ellas conocen y trabajan en Catalunya y ponen en valor el talento y el ecosistema que tenemos", ha asegurado tras esas citas en las que asegura haber trasladado que el Govern está dispuesto a reforzar las políticas para que crezcan las inversiones en el sector audiovisual. Ha recordado, además, que en el marco del Catalunya Media City, se construirá en Terrassa "el plató más grande España". En el dosier que les ha entregado a todos ellos, además de información sobre el proyecto, recuerdan nombres como el del director Juan Antonio Bayona, la premiada película 'Sirat' o el rodaje de 'Juego de Tronos' en Girona. Recientemente, Disney hizo también en esta ciudad el casting para la versión con actores reales de la película 'Enredados'.
La lectura del Govern es que, más allá de tratar de desbrozar el camino en Silicon Valley para nuevas inversiones en el ámbito tecnológico, también el sector audiovisual, de la animación y del videojuego representa numerosas oportunidades que hay que exprimir y potenciar. Lo que sí que mantiene por ahora en el terreno de la discreción es cuáles serán esos proyectos que a medio plazo pueden llevar a Hollywood hasta Catalunya. Los 'spoilers' nunca son aconsejables en este terreno.
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