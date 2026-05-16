Illa tiene "confianza" en que esta vez sí que logrará un acuerdo de presupuestos con ERC: "Irá bien"

El Govern roza con la punta de los dedos el acuerdo de presupuestos con ERC. No es la primera vez que sucede, ya estuvo en ese punto en febrero, pero sus expectativas se frustraron en el último momento por un giro de guion de Oriol Junqueras tras encajar el 'no' del Gobierno a la recaudación del IRPF. De ahí que ahora ande con pies de plomo y transite las últimas horas hasta la semana que viene con hermetismo para evitar otro resbalón. Sin embargo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que monitoriza desde California los últimos flecos de la escenificación del pacto, ha roto el silencio para trasladar optimismo. "Tengo confianza en que las cosas irán bien", ha asegurado.

Ha sido en la ciudad de Los Ángeles, la meca del cine, y en plena agenda de encuentros con productoras audiovisuales para promocionar Barcelona como gran plató de rodaje, que el president ha empezado a proyectar un final feliz del serial presupuestario que le ocupa y preocupa desde principios de año. "Un gran país necesita presupuestos. Tenemos acuerdos con ERC y tengo confianza en que llegarán a buen puerto", ha asegurado sobre el objetivo de aprobar unas cuentas antes del verano que permita dejar atrás las de 2023, prorrogadas hasta ahora. Eso sí, Illa ha medido cada una de sus palabras para no dejar ni un cabo suelto que pueda provocar que su propósito se tuerza. Eso explica que haya evitado valorar el consejo nacional que tiene ERC convocado el lunes para decidir si apoya los presupuestos después de que el Govern presente el proyecto de la línea orbital ferroviaria .

"Paso a paso"

También ha esquivado el president concretar para qué debe servir la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará el miércoles en Madrid como salvaguarda de que ninguna de las partes, especialmente el Gobierno, se desdirá luego de los compromisos contraídos. El fantasma de la recaudación del IRPF rechazada por el ministerio de Hacienda pesa y escuece aún en los republicanos, motivo por el que esta vez han reclamado más garantías.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunido en Berkeley Artificial Intelligence Research / Arnau Carbonell / Govern

"Vayamos paso a paso", ha resumido el jefe de la Generalitat para justificar por qué no quiere entrar en detalles hasta que la cadena de acontecimientos se ponga en marcha y lo haga, además, como tiene previsto en estos momentos. Si bien con ERC las cosas parecen estar ya a punto de caramelo, aunque siempre con altas dosis de prudencia -e incluso temor- porque la experiencia de haber tenido que retirar una vez las cuentas impregna cómo se está gestionando este segundo intento, queda también renovar el 'sí' de los Comuns.

"Con ellos ya tenemos un acuerdo presupuestario", ha dado por hecho Illa sobre el acuerdo con el grupo liderado por Jéssica Albiach. No obstante, desde el momento en que Govern y ERC pactaron concederse más tiempo, los Comuns ya advirtieron de que querrían actualizar sus condiciones. Han retomado ya los contactos para ello y, como ha avanzado EL PERIÓDICO, han reclamado que se reformule la R-Aeroport, el tren lanzadera que conectará el centro de Barcelona con el aeropuerto de El Prat y que, tal y como está concebido, consideran que provocará una mayor saturación de los túneles ferroviarios que perjudicará a los usuarios habituales. Preguntado sobre si hay margen para acceder a esta exigencia, el president ha respondido insistiendo en que con los Comuns ya cerraron un acuerdo. "Esta es una base positiva. Y si hay cosas a trabajar, las trabajaremos", ha sentenciado dando a entender que este no es el flanco que más le preocupa.

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Un cambio de rasante

Illa finaliza su agenda en California este sábado para, a partir del lunes, poner el broche a un acuerdo con el que intentará dar carpetazo al desgaste que ha provocado la gestión de conflictos como el de Rodalies o el pulso abierto con el sector educativo. Un cambio de rasante que busca en pleno ecuador del mandato y con la cuenta atrás de un año en marcha para las próximas las municipales, que abrirán un nuevo ciclo electoral en Catalunya en el que considera que al PSC le continúa soplando el viento a favor. En una entrevista en la CNN, ha dado a entender que el independentismo forma parte del pasado y que el está centrado en la generación de "prosperidad" y en fortalecer los vínculos con Europa.