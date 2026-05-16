¿Quién ganará las elecciones en Andalucía 2026? Así están las predicciones más allá de los sondeos

EL PERIÓDICO ofrece este sábado, 16 de mayo, jornada de reflexión en Andalucía, una nueva entrega del mercado de predicciones Predilect para conocer la evolución de las estimaciones de votos y escaños y el gobierno más probable en las elecciones de mañana domingo. Fruto de un proyecto de investigación de la Vrije Universiteit Amsterdam en colaboración con Feldlabor GmbH, Predilect es el único mecanismo que permite seguir la última hora de las expectativas electorales más allá de las encuestas y hasta la misma jornada electoral, dada la prohibición legal de publicar estudios de opinión durante los cinco días previos a los comicios y hasta que cierren los colegios electorales.

¿QUÉ ES UN MERCADO DE PREDICCIONES Y CÓMO PARTICIPAR? TE LO EXPLICAMOS AQUÍ

En las andaluzas de 2022, el PP obtuvo una histórica mayoría absoluta de 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. En cuanto al espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. El umbral de la mayoría absoluta se sitúa en los 55 escaños.

¿Cómo van las predicciones del 17-M? En esta nueva entrega, que recoge datos hasta el día de ayer, último día de la campaña electoral, el PP mantendría la ajustada mayoría absoluta al obtener el 43,19% de los votos y 55 escaños, el mismo porcentaje y los mismos escaños que ayer. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, podría revalidar la investidura sin necesidad de buscar apoyos, aunque lo haría por la mínima. La candidata del PSOE, María Jesús Montero, empeoraría el resultado de hace cuatro años al quedarse con el 23,39% de los sufragios y 28 diputados, el mismo porcentaje y los mismos diputados que hace 24 horas.

Gráfico de visualización de datos.

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Vox mejoraría ligeramente su resultado de 2022 y lograría el 14,78% de las papeletas y 16 parlamentarios, una décima y un parlamentario menos que ayer, pero esos apoyos no serían decisivos para la investidura de Moreno al alcanzar este la mayoría absoluta. Por su parte, Por Andalucía conseguiría el 8,76% de los votos 6 representantes, el mismo porcentaje y los mismos representantes que hace 24 horas, mientras que Adelante Andalucía obtendría el 6,25% de los sufragios y 4 escaños, una décima y un escaño más que ayer.

Visualización del parlamento.

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Por lo que respecta al gobierno más probable, las probabilidades de una mayoría absoluta del PP caen con fuerza en vísperas de las elecciones y se sitúan en el 36,8% de opciones, 7,4 puntos menos que ayer. En cambio, se disparan las posibilidades de una coalición entre el PP y Vox, que se colocan como escenario más factible con un 48,52% de probabilidades, 15,5 puntos más que ayer. Las opciones de un gobierno del PP en solitario pero en minoría se reducen y se quedan en el 12,08%, 6,6 puntos menos que hace 24 horas.

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Gráfico de visualización de datos.

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EL PERIÓDICO y Predilect darán a conocer cada 24 horas los resultados de tres mercados de predicciones: la estimación del porcentaje de votos a cada partido, la estimación de escaños que obtendrá cada formación y el gobierno más probable tras los comicios.