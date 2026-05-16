¿Dónde se juega el PP la mayoría absoluta en Andalucía? ¿Puede evitar el PSOE la catástrofe?

Las últimas elecciones de este ciclo autonómico forzado por el PP para damnificar al PSOE van a ser las más importantes de todas. Porque vota la comunidad autónoma más poblada y la que más diputados aporta al pastel que se reparte en las generales (61 de 350). Pero también porque, salvo sorpresas, las urnas andaluzas serán las últimas que se abran antes del superaño electoral de 2027, con municipales, autonómicas en media España y generales, lo que significa que el resultado de este domingo provocará movimientos sísmicos en todos los partidos. La incógnita es cuál será la intensidad de las réplicas en cada parroquia. Aunque las encuestas y las predicciones de EL PERIÓDICO dejan muy claro quién ganará en Andalucía, la noche electoral puede ser de infarto hasta para el propio vencedor.

¿Por qué todos los sondeos han dejado en el alambre la mayoría absoluta del PP? La respuesta son los llamados 'restos', la diferencia de votos por la que un partido se lleva el último escaño de cada circunscripción, o por la que otro partido se queda a las puertas de llevárselo. Según los sondeos, esos 'restos' hacen 'bailar' el último diputado en al menos seis de las ocho provincias andaluzas: Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Huelva y Granada. En las cuatro primeras fue Juanma Moreno quien arañó el último asiento en 2022, y en la mayoría de los casos lo consiguió por diferencias de poco más de mil papeletas. Eso le permitió auparse, en las postrimerías del escrutinio, hasta los 58 escaños, tres por encima de los 55 que otorgan la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

Así pues, el presidente de la Junta cuenta ahora con un colchón de tres escaños, es decir, puede perder la batalla por los 'restos' en un máximo de tres provincias. Si la pierde en cuatro o más feudos, adiós a la mayoría absoluta. El PP calcula en 15.000 o 20.000 los votos en los que se juega depender de sí mismo o de Vox la próxima legislatura. Pero además de los escaños que otros partidos podrían arrebatarle a Moreno, también se está librando una lucha directa por esos 'restos' entre la ultraderecha y las dos formaciones a la izquierda del PSOE: Por Andalucía y Adelante Andalucía. Una pugna que, en el fondo, dirimirá qué fuerza capitaliza el voto del malestar y el cabreo que los socialistas parecen incapaces de atraer.

De esos últimos escaños de cada provincia, en 2022, Moreno se quedó cuatro (Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz); los socialistas, tres (Huelva, Jaén y Granada) y los ultras, el de su granero de voto, Almería. Pero fue Vox el partido se quedó a las puertas de un mayor número de diputados, tres (Córdoba, Jaén y Málaga); el PSOE estuvo a punto de sumar dos (Cádiz y Sevilla); Por Andalucía, otros dos (Huelva y Almería); y el PP solo hubiera podido arañar uno más (Granada). Es decir, hace cuatro años, los 'restos' beneficiaron al PP y perjudicaron al bloque de izquierda. En Huelva, por ejemplo, la partida se resolvió por apenas 752 papeletas, así que cada voto contará más que nunca en el escrutinio del domingo.

Infografía sobre quién consiguió el último escaño en las elecciones de Andalucía de 2022.

En un escenario de márgenes tan pequeños, los trasvases de voto serán el otro factor clave para Moreno. El candidato del PP puede perder la mayoría absoluta, por ejemplo, si Vox sube más a costa suya de lo que lo hace a costa de las izquierdas. O si el PSOE frena la sangría que le vaticinan las encuestas y retiene parte de los apoyos que migran hacia su izquierda. Esto último no le serviría a María Jesús Montero para impedir una mayoría de derechas, pero sí, al menos, para salvar los muebles. Pero, ¿realmente pueden los socialistas evitar la catástrofe en su antiguo fortín electoral? El partido se encomienda a que la participación crezca al menos hasta el 60%, e incluso que se acerque al 65% que votó en las generales de 2023. En las autonómicas de 2022 votó el 56,13%.

En la movilización de esos 10 puntos de diferencia, que representan alrededor de un millón de votantes, fía sus esperanzas Montero, que ha convertido las elecciones en un "referéndum" sobre la sanidad pública y los derechos sociales. El objetivo es atraer al 15% de electores que estaban indecisos en la última semana de campaña y que son o han sido votantes socialistas. De conseguirlo, el PSOE ve margen de crecimiento en Sevilla, Granada y Huelva. La dispersión del voto les perjudica más en Cádiz, cuna de Adelante Andalucía.

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Hace cuatro años, el reparto de escaños se situó entre los casi 20.000 votos que costó un diputado de media en la provincia de Huelva y los más de 51.000 que costó en la de Sevilla. El escaño más 'barato' de toda Andalucía fue para el PSOE en Huelva, con 14.624 votos, mientras que el más 'caro' fue el de Por Andalucía en Sevilla, donde solo obtuvo uno con 76.603 votos. De media, el PP necesitó 27.401 papeletas para cada diputado; el PSOE, 29.610; Vox, 35.472; Por Andalucía, 56.805; y Adelante Andalucía, 84.480.