Josep Vila (ANC) percibe "brotes verdes" en el independentismo por el malestar con el Govern

El nuevo presidente de la ANC, Josep Vila, ha asegurado que percibe "brotes verdes" en el independentismo por la gestión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al frente del Ejecutivo catalán, al que se ha referido como Govern del malestar. En una entrevista a Europa Press, ha afirmado que la gestión de Illa ha hecho emerger un malestar generalizado en ámbitos como la educación, la sanidad y las infraestructuras: "Illa entra en el Govern y lanza el eslógan 'El Govern de tots'. Yo diría que, en estos momentos, estamos en 'El Govern de tots' con malestar".

Sin querer caer en falsas ilusiones ni dar por hecho que el independentismo está remontando, ha dicho que sí observa indicadores que le llevan a percibir "brotes verdes", empezando por las movilizaciones que convocan desde la ANC.

Pese a afirmar que estas movilizaciones no tienen nada que ver con las de antes o después de 2017, ha explicado que observan que ahora tienen mayor capacidad de movilización respecto a los últimos años: "Algo está pasando". "Está aflorando un malestar que, posiblemente también conllevaría que aquello que antes habíamos hablando de 'la revuelta de las sonrisas', ahora sea mucho más la revuelta de la gente que vive un profundo malestar", ha añadido.

Para Vila, los problemas en educación, sanidad, Rodalies y otros ámbitos son atribuibles a "tantos años de un expolio escandaloso, que ha dejado un país en la auténtica miseria, el país del malestar", y defiende que la única manera de revertirlo es la independencia. Además, ha advertido de que este malestar se puede acentuar más en un futuro, como con la llegada de un eventual gobierno de PP y Vox, aunque cree que con el actual Gobierno del PSOE "ya se está en unos niveles absolutamente alarmantes".

Pasar página

Dos semanas después de haber sido elegido presidente de la ANC en sustitución de Lluís Llach, ha manifestado que inician un mandato "con mucha cohesión interna, ganas de sumar y de escuchar a todas las sensibilidades", por lo que ha defendido que toca pasar página de tantos recelos y luchas internas en la entidad.

Al preguntársele si 10 años son suficientes para pasar página, ha apuntado que "lo que es seguro es que son excesivos", por lo que ha reclamado abordar procesos de renovación y regeneración para encarar una nueva etapa, también en el frente político.

Tras la elección del nuevo secretariado, Vila ha expresado su voluntad de construir una mayoría social favorable a la independencia que, a su juicio, está desactivada y desanimada, pese a considerar que pocos independentistas han dejado de serlo.

Relación con los partidos

Según Vila, como entidad de la sociedad civil, deben tratar de incidir en que los partidos independentistas avancen en esta dirección, y por ello les pide que la independencia vuelva a estar en el centro del debate político y que lleven a cabo "una regeneración democrática profunda" siendo más transparentes, aprobando una ley electoral catalana y con una regeneración de liderazgos.

Al preguntársele si el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el de ERC, Oriol Junqueras, pueden llevar a cabo esta regeneración democrática siendo las caras visibles del 2017, Vila ha evitado profundizar en ello alegando que es una cuestión que deben decidir los partidos.

Sobre qué relación deben establecer con Aliança Catalana (AC), ha destacado que quieren que todos los partidos "ni abracen actitudes xenófobas ni de conculcar el derecho a la autodeterminación, como los partidos del 155". "Si la derecha más extrema del país adopta posiciones xenófobas entendemos que no es un interlocutor. Y si la izquierda adopta posiciones de blanquear e ir del brazo de la gente del 155, tampoco", ha apuntado, dejando en manos del secretariado la decisión de que deben hacer si se plantea una reunión con la líder de AC, Sílvia Orriols.

Sí ha dejado claro que la relación con el resto de entidades independentistas, como Òmnium Cultural y el Consell de la República, es buena pese a las diferencias que puedan tener, y que su intención es "acentuar lo que se pueda" las complicidades que comparten.

Diada

Así, la voluntad de la ANC pasa por seguir organizando la manifestación de la Diada conjuntamente con el resto de entidades, a la que prevén que pueda asistir más gente que otros años por el citado malestar con el Govern.

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"Si amamos al país, si estamos dispuestos a dar algún paso en favor de nuestras condiciones de bienestar, nuestras condiciones de vida, toca salir a la calle", ha resumido.