Junts pide "un gran acuerdo de país" para desencallar el conflicto educativo entre el Govern y los sindicatos

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reclamado este sábado un "gran acuerdo de país" para la educación en Catalunya que sirva también para desencallar el conflicto educativo entre el Govern y los sindicatos. Turull se ha expresado así durante la celebración de unas jornadas sobre educación organizadas por el partido, en medio del pulso de los profesores catalanes contra el Govern para conseguir una mejora salarial y más inversión en la escuela pública.

Durante la clausura del acto, el número dos de los posconvergentes ha acusado al Govern de menospreciar las reivindicaciones de los docentes y de haber "vulnerado sus derechos fundamentales" con la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea preparatoria de las huelgas. "Se han traspasado todas las líneas rojas", ha sostenido Turull, al tiempo que ha tachado de "irrisoria" la propuesta económica puesta encima de la mesa por parte del Executiu.

El secretario general de Junts ha asegurado que "la educación es una cuestión de país" por la que ha pedido "un gran pacto" que implique a los partidos políticos, pero también a "toda la comunidad educativa" y a "todos los actores implicados", desde docentes hasta las familias, pasando por el resto de profesionales -como psicólogos, veladores u orientadores- que trabajan en los centros.

Turull ha afirmado que los docentes catalanes son los "peor pagados del Estado" y, tras reconocer una parte de responsabilidad en ello por haber dirigido esta conselleria hasta 2017, ha pedido "dignificar al profesorado". Asimismo, ha reclamado aumentar los presupuestos en educación y alcanzar el 6% del PIB, así como también "revisar los módulos" de la escuela concertada y que la reducción de ratios y recursos para la inclusión se adapte a las necesidades de cada centro.

El secretario general del partido ha criticado la gestión de esta crisis por parte del Govern y ha atribuido la situación actual a "decisiones erróneas" del Executiu. Sin embargo, Turull no ha vuelto a reclamar ceses, como sí hizo la semana pasada, cuando reclamó la dimisión de la consellera de Educació, Esther Niubó, por la gestión de este conflicto laboral, y también la de la consellera de Interior, Núria Parlon, y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por la infiltración policial.

Todo ello después de una semana de huelgas -una general y tres territoriales-, en la que el Govern finalmente ha retomado la negociación. No obstante, las posiciones entre el Executiu y de Ustec, Aspepc y CGT siguen alejadas. Por ello, Educació ha citado a los sindicatos partidarios de mejorar el pacto firmado en marzo con CCOO y UGT a una nueva reunión el próximo martes para tratar de desencallar el conflicto. A la espera de la propuesta que pueda hacer el departamento, y que los sindicatos exigen conocer ya el lunes, se mantienen las 13 huelgas previstas para mayo y junio. El próximo paro será este lunes en Barcelona.

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En las jornadas de Junts también han participado Meritxell Ruiz, exconsellera de Educació y actual responsable institucional de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, Jordi Satorra, presidente de Axia, asociación de directivos de la educación pública; o Enrique Gallego, secretario general del sindicato USOC.